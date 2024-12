HZS varuje pred lavínami najmä na strmých svahoch s vetrom previatym snehom.

Vo štvrtok platí v slovenských pohoriach prvý stupeň lavínového nebezpečenstva. Snehová pokrývka je podpriemerná, no horské oblasti sú ovplyvnené mohutnou tlakovou výšou, ktorá prináša jasné počasie a otepľovanie. Napriek tomu horskí záchranári varujú pred nebezpečenstvom menších lavín, najmä na strmých svahoch s vetrom previatym snehom.

Najväčšie riziko predstavujú južné a juhovýchodné expozície, kde sa nachádzajú snehové dosky a vankúše na tvrdom až ľadovom podklade. Tie sú slabo previazané so staršou vrstvou snehu, čo môže viesť k uvoľneniu menších lavín pri veľkom dodatočnom zaťažení. Lavíny síce nie sú rozsiahle, no môžu strhnúť turistov alebo lyžiarov do nebezpečného terénu.

V uplynulých dňoch pripadlo len do desať centimetrov nového snehu, najmä vo východnej časti Vysokých Tatier. Snehová pokrývka je vo všeobecnosti tvrdá až ľadová, čo sťažuje pohyb v horských oblastiach. Horská záchranná služba preto apeluje na opatrnosť a odporúča dôkladnú prípravu pred každou túrou.