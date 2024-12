Žena vraj mala v batožine nebezpečný predmet.

Slovenku na letisku vo Viedni nepustili do lietadla. Dôvodom bol javorový sirup, ktorý mala v batožine, informujú tvnoviny.sk.

Cestujúca si uložila sirup do batožiny, no neprešiel check-inom, pretože ho pracovníci vyhodnotili ako nebezpečný predmet.

Napriek tomu, že letisko priznalo svoju chybu, žena lietadlo zmeškala a nikto jej neponúkol náhradu škody. Letisko jej dalo možnosť o dva dni neskôr, pričom zmena rezervácie by ju stála 100 eur.

Citáty: „Cítila som sa bezmocne. Pracovníci letiska neboli ochotní mi pomôcť alebo poskytnúť informácie,“ povedala Michaela.

„Prepadla mi letenka, čo je zhruba 150 eur, pričom rezervácia novej letenky je ďalších 100 eur. Prepadli mi aj lístky na vlak za 30 eur a samozrejme som si musela kúpiť nové. Vo Fínsku pracujem a vynechám kvôli tomu aj dva dni práce,“ dodala.

Širší kontext: Žene nepomohla ani letecká spoločnosť Ryanair. Keďže jej povedali, že ide o nebezpečný predmet, nič jej nepreplatili aj napriek tomu, že to nebezpečný predmet nebol. Michaela tak strávila niekoľko hodín na letisku a mohla sa vrátiť späť do Liptovského Mikuláša. Prišla tak o stovky eur a vynechá aj dva dni v práci, keďže sa po vianočných sviatkoch vracala do Fínska pracovať.