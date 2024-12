TABUĽKA: Počas Silvestra sa menia otváracie hodiny viacerých reťazcov. Večer v nich už nenakúpiš

Vo väčšine predajní môžeš nakúpiť len do podvečerných hodín.

Obchodné reťazce budú počas Silvestra otvorené, no budú mať upravené otváracie hodiny. Predajne sa počas silvestrovského dňa otvárajú v bežných ranných hodinách, no zákazníci môžu nakúpiť len do podvečerných hodín. Na Deň vzniku Slovenskej republiky (1. januára) a na Troch kráľov (6. januára) sú obchody celoplošne zatvorené.