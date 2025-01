Externú časť maturity budú študenti vypĺňať na počítači, čo má priniesť modernizáciu a presnejšie hodnotenie.

Elektronické maturity sa stanú realitou na slovenských stredných školách od roku 2026. Nový systém nahradí súčasné písomné testy, ktoré študenti vypĺňajú ručne na odpoveďové hárky. Po novom budú odpovede zadávať priamo do počítača.

Obsah ani štruktúra maturitných otázok sa nemení, modernizácia má však priniesť presnejšie hodnotenie a menej chýb pri spracovaní odpovedí.

Drucker: Je dôležité to najskôr vyskúšať

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zdôraznil, že zavádzanie elektronických maturít bude postupné. „Je však možné, že nie úplne každý maturant bude od začiatku testovaný výhradne elektronicky. Je dôležité to najskôr vyskúšať, overiť a čo nefunguje, zlepšiť, aby sme sa nepustili do niečoho, čo by mohlo zlyhať,“ vysvetlil. Minister zároveň poukázal na skúsenosti z Holandska, kde pri zavedení elektronických maturít narazili na rozdiely vo výsledkoch medzi písomnými a elektronickými testami.

Zmena sa bude týkať len externej časti maturity, ústna a slohová časť zostanú zachované v súčasnej podobe. Podľa ministerstva školstva má byť nový systém zavádzaný postupne počas dvoch až troch rokov, aby bol pripravený na celoplošné využitie bez komplikácií.