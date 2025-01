Na hrebeňoch udrie silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu.

Na územie Slovenska prichádza výrazné ochladenie a sneženie. Počasie ovplyvní studený front spojený s tlakovou nížou, ktorý bude prechádzať na Pobaltie a od severozápadu k nám bude prúdiť chladný morský vzduch, informuje iMeteo.sk.

So snežením treba podľa meteorológov počítať na mnohých miestach, okrem západu a Banskobystrického kraja. Na juhu a Zemplíne treba očakávať aj dážď. Meteorológovia uvádzajú, že v priebehu dňa spadne od 5 do 10 mm zrážok. Na niektorých miestach môže napadnúť až do 8 cm snehu.

Očakávaj aj silný vietor

Počas piatka treba počítať najmä dopoludnia so silnejším vetrom na západe Slovenska, takisto aj v horských oblastiach, kde platí druhý stupeň výstrahy pred vetrom. Na väčšine územia takisto meteorológovia upozorňujú na tvorbu snehových jazykov a závejov. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ dopoludnia ojedinele na hrebeňoch Tatier v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok a Tvrdošín. Môže ísť až o silnú víchricu.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí aj pre okresy Žilina, Martin, Dolný Kubín a Námestovo. Silnejšie môže zafúkať aj v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, kde platí do 12.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom. Dosiahnuť môže v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.



Snehové jazyky a záveje sa môžu tvoriť počas celého dňa na väčšine územia s výnimkou Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja.