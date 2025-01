Násilné trestné činy sú podľa AFP v Japonsku vo všeobecnosti zriedkavé. Občas sa vyskytnú prípady pobodania, ako napríklad v decembri, keď muž v reštaurácii McDonald's na juhozápade krajiny na smrť dobodal stredoškoláka a ďalších ľudí zranil.

‼A girl with a #hammer attacked students at the Hosei University campus in #Tokyo – Kyodo



Eight students were injured.



The attacker was their 22-year-old classmate, a citizen of South Korea, the TV channel notes. She was detained. pic.twitter.com/FGccfSpQQx