Rastúce napätie pri Baltskom mori vyústilo do misie „Baltská hliadka“, ktorej cieľom je predchádzať sabotážam z Ruska.

Baltské more sa často označuje ako „jazero NATO“, keďže ho obklopujú štáty Severoatlantickej aliancie, no vplyv Ruska v regióne stále zosobňuje exkláva Kaliningrad. Práve tam sídli ruská Baltská flotila s balistickými raketami krátkeho doletu Iskander, čo podľa odborníkov predstavuje vážnu bezpečnostnú výzvu pre Pobaltie a Poľsko, upozorňuje The Guardian.

V poslednom období sa navyše hromadia incidenty spojené s poškodzovaním podmorských elektrických vedení a telekomunikačných káblov, pričom NATO pripisuje tieto záškodné aktivity Rusku.

Švédsky premiér Ulf Kristersson upozornil, že krajina „nie je vo vojne, ale nie je tam ani mier“, čím vyjadril obavy z hybridných útokov a potenciálnych sabotáží. Švédsko po prvýkrát nasadilo tri plavidlá a prieskumné lietadlo do spoločnej misie NATO, ktorá dostala meno „Baltská hliadka“. Generálny tajomník NATO Mark Rutte zdôraznil, že do akcie budú zapojené fregaty, námorné hliadkovacie lietadlá aj drony, aby sa posilnilo monitorovanie kľúčových oblastí.

Podľa Rutteho je chránenie káblov absolútnou prioritou, keďže cez ne prechádza viac ako 95 % internetovej prevádzky a finančných transakcií. Nedávne incidenty, pri ktorých boli poškodené káble medzi Švédskom, Litvou, Nemeckom a Fínskom, potvrdzujú dôležitosť rýchlej a koordinovanej reakcie. Krajiny ako Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Švédsko na túto hrozbu reagujú posilnením obrany.