Danko obhajuje Gašparove slová o EÚ, Gröhling zase kritizuje návštevu Moskvy a ceny plynu

V diskusii obhajoval reformu Európskej únie aj svoju návštevu Moskvy, zatiaľ čo Branislav Gröhling upozornil na neporiadok v krajine a kritizoval politikov za nečinnosť v otázke cien plynu.

Slová podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) o možnom vystúpení Slovenska z Európskej únie (EÚ) a NATO boli podľa slov podpredsedu NR SR Andreja Danka prekrútené. Vyplýva to z vyjadrení Danka v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.



„EÚ nám prináša nespočetné množstvo výhod, ale ak by Brusel spochybňoval našu potrebu tranzitu plynu cez Ukrajinu a nútil nám drahý skvapalnený plyn, ak by Brusel hájil záujmy len západných štátov, je prirodzené, že taká diskusia bude vznikať,“ uviedol Danko s tým, že je podľa neho potrebná reforma EÚ.

Opozičný poslanec a predseda strany SaS Branislav Gröhling zopakoval, že chce ukotvenie Slovenska v európskych štruktúrach potvrdiť novelou ústavy. Skritizoval cestu podpredsedu NR SR do Moskvy. Podľa jeho slov slovenským občanom nič nepriniesla. „Momentálne je neporiadok v katastri a ľudia sa boja o svoje majetky. A nikto to nejakým spôsobom nerieši, len pán Danko sa prezentoval videami z Moskvy,“ konštatoval.



Danko reagoval aj na otázku smerovanú na kritiku veľvyslancov západných krajín jeho výroku o tom, že vytvárajú konflikt medzi Slovákmi, Čechmi, Poliakmi a Maďarmi. „Ja si stojím za každým slovom. Pre Nemcov, Francúzov sme otroci, Nemci upadajú kvôli tomu, že sú závislí na Spojených štátoch amerických. Bola obrovská historická chyba, že keď odišli Rusi, neodišli aj americké vojská z Európy,“ povedal.



Dotkli sa aj cien plynu. Predseda SaS v relácii svojmu oponentovi vytkol, že sa na zastavenie transferu plynu z Ukrajiny mohli pripraviť dopredu, tak ako ostatné krajiny EÚ. Danko vyslovil, že plyn je štyrikrát drahší a za jeho zdražovanie nesie vinu prezident Ukrajiny.

„Ľudia to necítia, možno keby sme ľuďom nepomohli teraz dotovať ceny energií, aby videli doma nie 100 eur za plyn, ale 500 eur, tak by pochopili, čo tu rozprávam. Dnes ľudia žijú v bubline, my dotujeme ceny energií,“ deklaroval.