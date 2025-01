Nové zistenie: Útočník zo Spišskej Starej Vsi sa pred tragédiou vyhrážal spolužiačkam

Polícia to vyhodnotila ako šikanu.

Obvinený žiak, ktorý minulý týždeň útočil nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, sa pár dní pred útokom vyhrážal spolužiačkam cez SMS. Polícia konanie žiaka vyhodnotila ako šikanu, nie trestný čin. Po utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol v utajenom režime, to uviedol riaditeľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislav Zurian.



Polícia podľa Zuriana ponúkla škole, že bude v deň plánovaného preskúšania žiaka, teda v deň útoku, v škole prítomná. Vedenie s tým nesúhlasilo. „Povedali, že by to bolo kontraproduktívne a požiadali o to, aby bola polícia nablízku, keď bola komisionálna skúška,“ priblížil Zurian s tým, že to, že polícia nablízku nebola, je predmetom vyšetrovania ÚIS.



Viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič potvrdil, že vzrástol počet hlásení o žiakoch, ktorí sa mali takýmto útokom inšpirovať. „Každému prípadu venujeme patričnú pozornosť a riešime všetky tieto veci,“ objasnil Polakovič.



Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy.

Navrhla väzobné stíhanie, s návrhom sa stotožnil aj prokurátor. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vzal obvineného študenta do väzby. ÚIS vedie v súvislosti s daným prípadom trestné stíhanie pre trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom.