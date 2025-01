Lekárnici tvrdia, že zdravotné poisťovne jednostranne zmenili dohodu.

V českých dedinách a malých mestách hrozí zatvorenie desiatok lekární, informuje CNN Prima News.

Dôvodom je, že lekárne nedostanú príspevok od zdravotných poisťovní vo výške stoviek tisíc českých korún. Podľa lekárnikov zdravotné poisťovne jednostranne zmenili dohodu.

Portál uvádza, že poisťovne na zmenách nijako neušetria. Čiastka 50 miliónov českých korún, ktorú poskytujú lekárňam, sa len rozdelí menším počtom pobočiek.

Príspevok doposiaľ dostávalo 120 malých lekární v obciach. Tento rok však o neho prišlo 40 lekární.

Citáty:„Pre starších ľudí by to nebolo dobré. Mnohí z nich sú menej pohybliví, takže sú radi, že to nemajú ďaleko,“ hovorí obyvateľka obce Dolní Dobrouče, kde majú lekáreň od roku 1997.

„Dotované lekárne môžu tento rok nanovo dostať až 650-tisíc korún. Ešte vlani to bolo zhruba 400-tisíc, teda čiastka o štvrť milióna korún nižšia,“ oponuje hovorkyňa českej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Plívová.

