Na drobné stavby do 50 m2 už nebude potrebné stavebné povolenie.

Na drobné stavby, ako napríklad garáže, záhradné domčeky či chatky, ktorých výmera nepresiahne 50 m 2 , nebude od apríla tohto roka, v prípade schválenia nového stavebného zákona, potrebné stavebné povolenie.

Okrem rozšírenia limitov pre drobné stavby a skrátenia povoľovacích procesov by sa mohlo podľa neho zjednodušiť aj posielanie ohlasovacej povinnosti a stavebného povolenia, a to elektronicky.

Citát: „Zníženie byrokratickej záťaže, ktorá je mnohokrát časovo náročná, môže urýchliť rozhodovací proces a zjednodušiť rozhodovanie stavebníka o veľkosti stavby,“ vysvetlil Marek Choleva zo spoločnosti Gardeon.



Širší kontext: Nový stavebný zákon by mal od apríla toho roka spojiť územné rozhodovanie a stavebné povolenie do jedného konania o stavebnom zámere, ktoré by nemalo presiahnuť 30 dní. Skrátenie času na získanie stavebného povolenia uľahčí podľa Cholevu ľuďom život. Zdôraznil, že v súčasnosti tvoria drobné stavby na vlastnom pozemku vyžadujúce stavebné povolenie viac než polovicu objednávok.

