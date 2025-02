Množstvo produktov nezodpovedalo platným predpisom.

Testovanie výrobkov z čínskeho digitálneho trhoviska Temu odhalilo závažné bezpečnostné riziká. Uviedla to česká spotrebiteľská organizácia dTest.



Členovia Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) v Dánsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve sa zamerali na rôzne druhy produktov, od kozmetiky po detské hračky, pričom odhalili množstvo problémov. Medzi ne patria príliš ľahko oddeliteľné malé časti detských hračiek a dojčenských výrobkov, ktoré môžu spôsobiť udusenie, chýbajúci alebo nesprávny zoznam ingrediencií v kozmetických produktoch či vysoko nebezpečné elektrické ohrievače.

Produkty nemali byť ani v predaji

Množstvo týchto produktov nezodpovedalo platným predpisom a nemalo by byť vôbec v predaji. V niektorých prípadoch nebol ani jeden z kontrolovaných produktov v súlade s legislatívou.



„Temu si možno podmanilo Európu vďaka nízkym cenám, ale zároveň sa stalo vstupnou bránou pre nelegálne produkty, ktoré na našom trhu nemajú čo robiť. Je zrejmé, že Temu predstavuje veľký problém, ktorý musia úrady neodkladne riešiť. Spotrebitelia si do svojich domovov prinášajú nebezpečné výrobky, zatiaľ čo mnoho európskych podnikov, ktoré dodržujú predpisy, čelia nekalej konkurencii. Preto vyzývame Európsku komisiu (EK), aby urýchlene dokončila svoje prebiehajúce vyšetrovanie a prijala účinné a odstrašujúce opatrenia proti Temu v záujme spotrebiteľov i poctivých podnikov,“ komentoval výsledky testovania generálny riaditeľ BEUC Agustín Reyna.

Apelujú na prijatie opatrení

BEUC vyzýva EK na urýchlené dokončenie vyšetrovania platformy Temu a prijatie konkrétnych opatrení, ktoré zabezpečia, že všetky online platformy budú dodržiavať nariadenie o digitálnych službách i ďalšie povinnosti vyplývajúce z úpravy spotrebiteľského práva v rámci EÚ. Zároveň požaduje predloženie akčného plánu pre e-commerce, ktorý by riešil problémy spotrebiteľov na online trhoviskách a stanovil jasné pravidlá zodpovednosti týchto subjektov.



Ďalším bodom výzvy je spolupráca s Európskym parlamentom a Radou EÚ na reforme colného systému, ktorá by zabránila vstupu nebezpečných výrobkov na európsky trh. BEUC tiež zdôrazňuje, že colné úrady by mali byť lepšie vybavené a poverené dôslednou kontrolou bezpečnosti produktov pri ich vstupe do EÚ, čo doteraz nie je dostatočne zabezpečené.



dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí od roku 1992. Nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu. dTest je súčasťou medzinárodnej organizácie International Consumer Research and Testing (ICRT) a BEUC.

