Incident sa odohral v nočných hodinách.

V piatok (31. januára) v noci došlo na Ulici L. Svobodu v Poprade k násilnému incidentu, pri ktorom 16-ročný mladík fyzicky napadol dve dievčatá. Hádka sa začala, keď mladík konfrontoval 18-ročnú ženu. Do situácie sa vložila jej 16-ročná kamarátka, ktorá sa ju pokúsila brániť.

Podľa hovorkyne prešovskej polície Jany Ligdayovej mladík na obranu zareagoval násilím.

„Ďalšia 16-ročná slečna sa svojej kamarátky zastala, mladíka sotila. Ten jej obratom 'uštedril' údery do tváre. Do konfliktu opäť vstúpila staršia slečna, no aj ju mladík udrel do tváre. V dôsledku toho spadla na zem, pričom utrpela ťažké zranenia. Predpokladaná doba liečby je viac ako 42 dní,“ dodala Ligdayová.

Po útoku mladíka polícia zadržala a umiestnila do cely predbežného zaistenia. Aktuálne čelí obvineniu z ublíženia na zdraví a výtržníctva.