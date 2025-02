Český premiér vraj slovne skritizoval Fica. Ten tvrdí, že si iba podali ruky

Premiér Robert Fico poprel, že by sa na samite v Bruseli neformálne stretol s českým predsedom vlády Petrom Fialom. Podľa Fica si len podali ruku.

Český premiér však tvrdí, že Ficovi stihol povedať, aby neútočil na českú mediálnu a politickú scénu. Premiér Fico vraj jeho slová určite počul, keďže akustika na mieste bola dobrá.

Predseda vlády SR sa nedávno pustil do kritiky Česka za údajné zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský vtedy Ficovi odkázal, že podobné vyjadrenia rozhodne nepomáhajú vzájomným československým vzťahom.

Fiala dodal, že vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú naďalej výborné, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi spoločnosťami oboch krajín, a zdôraznil potrebu pokračovať v štandardnej komunikácii.

Robert Fico v Bruselu musel moc dobře slyšet, co mu říkám, akustika na místě byla dobrá. Šel jsem za ním, a řekl mu, ať neútočí na českou mediální a politickou scénu. Reagoval na to a musí si to pamatovat. :-)