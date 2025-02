Vo štvrtok (6. februára) šokovala miestnych obyvateľov v Buenos Aires rieka Sarandí, ktorá náhle zmenila farbu na krvavo červenú. Podľa miestnych médií sa z rieky šíril neznesiteľný zápach. Obyvatelia obvinili blízku továreň, ktorá má byť podľa nich zodpovedná za únik farbiva. Situácia vyvolala rozsiahle obavy, keďže podobné incidenty sa v tejto oblasti opakujú, informuje The Guardian.

Podľa Maríe Ducomls, miestnej obyvateľky, rieka Sarandí pravidelne mení farby od modrej až po ružovú. Príznakom sú mastné škvrny na hladine, ktoré pripomínajú olej. „Dnes je červená, zajtra môže byť zase niečo iné,“ uviedla Ducomls s tým, že problémy so znečistením sa stále neriešia napriek dlhoročným sťažnostiam.

Regionálne environmentálne úrady vyslali na miesto mobilné laboratórium a odobrali vzorky vody na chemickú analýzu. Predpokladá sa, že za zafarbením stojí únik organického farbiva. V priebehu dňa však červený odtieň vody postupne slabol. Úrady prisľúbili podrobné vyšetrovanie, aby odhalili presnú príčinu.

ANOTHER river has turned red, this time in Argentina. The Sarandi River near Buenos Aires has alarmed residents with its sudden colour change. Authorities are investigating and have taken water samples to determine the cause.pic.twitter.com/UBqDZ5fjVXhttps://t.co/9LxROnoN6h