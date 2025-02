Odborníčka pre kariérne poradenstvo radí mladým ľuďom, ako sa rozhodnúť pre správnu kariéru. V článku ti poradíme aj to, na čo si dať pozor na pohovore a ako sa naň pripraviť.

Slováci aktuálne najviac zarábajú v oblastiach ako IT, telekomunikácie, právo a bankovníctvo, najviac zarábajú vrcholoví manažéri. Spoločnosť Alma Career Slovakia, pod ktorú patrí pracovný portál Profesia.sk, prezradila, ktoré segmenty zamestnaní sú pre mladých najatraktívnejšie.

V tomto článku si prečítaš: Ktoré pracovné oblasti ponúkajú najväčšie platy.

Ako si správne vybrať kariéru.

Čo zvážiť pri výbere zamestnania.

Ako si môže mladý človek identifikovať svoje silné stránky.

Personálna konzultantka, kariérna poradkyňa a koučka s viac ako 20-ročnými skúsenosťami, Jana Kuzmická, záujemcom radí, ako si vybrať kariéru. Upozorňuje, ako pri tom zohľadniť svoje silné stránky, nakoľko je dôležité pozerať sa na finančné ohodnotenie a čomu sa pri výbere zamestnania vyvarovať.

„Jednou z priorít je psychické zdravie a s ním spojená rovnováha medzi súkromným a pracovným životom, generácia Z nie je ochotná obetovať práci tak veľa ako generácie pred ňou.“

Je finančné ohodnotenie najdôležitejšie?

Alma Career vysvetľuje, že rovnako ako pre všetky generácie, je aj pre mladých ľudí dôležité finančné ohodnotenie. Mladí si však pri výbere kariéry potrpia aj na väčšej flexibilite a dôležité sú aj benefity, ktoré im pomôžu k lepšej rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom. Dôležitá je však aj firemná kultúra a pracovné prostredie.

„Z prieskumu JobsIndex, ktorý sa realizoval na jeseň minulého roka, vyplynulo, že okrem vyššej mzdy sú jednými z najsilnejších motivátorov k zmene práce pre ľudí do 24 rokov väčšia flexibilita a firemné benefity v podobe kvalitnejšieho pracovného vybavenia a väčšieho množstva voľného času,“ priblížila spoločnosť.

Medzi najlepšie platené práce na Slovensku patria najmä seniorské pozície vo firmách, IT sektor a vrcholový manažment. Najvyšší priemerný plat je podľa dát portálu Platy.sk na pozíciách: generálny riaditeľ, riaditeľ IT, country manager, riaditeľ závodu, IT architekt, lead developer a finančný riaditeľ.