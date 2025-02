Mladých ľudí okrem platu lákajú aj iné benefity či flexibilita.

Spoločnosť Alma Career Slovakia, pod ktorú patrí pracovný portál Profesia.sk, prezradila, ktoré zamestnania sú pre mladých najatraktívnejšie.

Ide o prácu v administratíve, cestovnom ruchu a gastre, obchode, ekonomike, informačných technológiách, doprave a marketingu.

Alma Career vysvetľuje, že rovnako ako pre všetky generácie, je aj pre mladých ľudí dôležité finančné ohodnotenie. Mladí si však potrpia aj na iné benefity.

Citát: „Z prieskumu JobsIndex, ktorý sa realizoval na jeseň minulého roka, vyplynulo, že okrem vyššej mzdy sú jedny z najsilnejších motivátorov k zmene práce pre ľudí do 24 rokov väčšia flexibilita a firemné benefity v podobe kvalitnejšieho pracovného vybavenia a väčšieho množstva voľného času,“ priblížila spoločnosť.

Širší kontext: Medzi najviac platené práce na Slovensku patria najmä seniorské pozície vo firmách, IT sektor a vrcholový manažment. Najvyšší priemerný plat je podľa dát portálu Platy.sk na pozíciách: generálny riaditeľ, riaditeľ IT, country manager, riaditeľ závodu, IT architekt, lead developer a finančný riaditeľ.

Top 20 pracovných oblastí s najvyššími platmi

Pracovné oblasti Priemerný plat (€) 1. Vrcholový manažment 4 408 2. Informačné technológie 2 697 3. Manažment 2 535 4. Leasing 2 360 5. Telekomunikácie 2 289 6. Právo a legislatíva 2 172 7. Bankovníctvo 2 114 8. Technika a rozvoj 2 069 9. Farmaceutický priemysel 2 060 10. Manažment kvality 1 946 11. Prekladateľstvo a tlmočníctvo 1 943 12. Stavebníctvo a reality 1 939 13. Baníctvo, hutníctvo a ťažba 1 928 14. Marketing, reklama a PR 1 894 15. Elektrotechnika a energetika 1 881 16. Bezpečnosť a ochrana 1 864 17. Poisťovníctvo 1 853 18. Automobilový priemysel 1 848 19. Ekonomika, financie a účtovníctvo 1 847 20. Ľudské zdroje a personalistika 1 840

Prečítaj si aj tieto články: