Platiť na dovolenke kartou či radšej vybrať hotovosť? Banka radí, ako cestovať a ušetriť

Oplatí sa zobrať si kreditnú aj debetnú kartu.

Mnoho Slovákov sa počas jarných prázdnin vyberá cestovať, pričom často smerujú aj do zahraničia. Spoločnosť Home Credit odporúča skontrolovať si platnosť debetných a prípadne aj kreditných kariet, aby si sa vyhol/la nepríjemnému prekvapeniu pri platení.

Nastavenie denných limitov pred odchodom z domu ti môže uľahčiť nakupovanie v cudzej krajine bez zbytočného stresu. Všade, kde je to možné, sa oplatí platiť kartou namiesto výberu hotovosti z bankomatu, kvôli nižším poplatkom a výhodnejšiemu kurzu. Ak je to možné, zober si so sebou aj karty vydané rôznymi spoločnosťami a nezabudni ani na poistenie.

V prípade potreby výberu hotovosti je výrazne výhodnejšie použiť debetnú kartu, keďže pri kreditke sa zväčša uplatňujú vysoké poplatky a na hotovostné transakcie sa nevzťahuje bezúročné obdobie. Zároveň sa oplatí hľadať bankomaty vašej domovskej banky alebo jej partnerskej siete, aby ste ušetrili na dodatočných nákladoch.

Kreditná karta sa zíde pri rezerváciách ubytovania, prenájme auta a môže slúžiť ako poistka v prípade nepredvídaných situácií. Pred odchodom si ju však otestujte aspoň malou platbou, aby ste mali istotu, že je aktívna. Rovnako je dôležité pred cestou zistiť, kedy sa končí platnosť vášho pasu.