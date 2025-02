Takmer štvrtina (23,3 %) uviedla skúsenosti s neprijatím alebo zlým zaobchádzaním kvôli svojmu pôvodu.

Podľa najnovšieho prieskumu Slovenskej akadémie vied (SAV) medzi Ukrajincami žijúcimi na Slovensku prevláda pozitívny postoj k integrácii. Viac ako dve tretiny respondentov (67 %) uviedli, že v súčasnosti vykonávajú platenú prácu, čo predstavuje vyššiu mieru ekonomickej aktivity než u dospelých slovenských občanov.

Prieskum, ktorý realizovali štyri pracoviská SAV v spolupráci s agentúrou Focus, bol vykonaný na vzorke 503 respondentov vo veku od 18 do 81 rokov, ktorí prišli na Slovensko po vypuknutí vojny na Ukrajine.

Výskum tiež potvrdil úspešnú integráciu detí a dospievajúcich: 93 % detí vo veku 6 až 14 rokov navštevuje základné školy a 89,7 % mladých vo veku 15 až 17 rokov pokračuje v štúdiu na stredných školách. Napriek tomu mnohé deti a mládež čelia vážnym prekážkam, najmä jazykovej bariére.

Pozitívnym aspektom prieskumu je aj vysoký záujem Ukrajincov o integráciu do slovenskej spoločnosti. Až 67,8 % respondentov by rado nadviazalo bližší kontakt so Slovákmi a 57,7 % sa cíti byť na Slovensku prijatých. Napriek tomu takmer štvrtina (23,3 %) uviedla skúsenosti s neprijatím alebo zlým zaobchádzaním kvôli svojmu pôvodu.