S predajom začne štát od 3. marca.

Dlhopisy pre občanov, ktoré začne štát predávať od 3. marca, bude možné kúpiť len v pobočkách piatich bánk. Sú nimi ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a Všeobecná úverová banka. Dlhopisy sa nebudú predávať cez sprostredkovateľov ani cez podomový predaj.

„Chcem upozorniť všetkých ľudí, aby sa nenechali nachytať. Žiadnu hotovosť netreba nikomu dávať. Nikto nemá oprávnenie predávať niekomu dlhopisy pre ľudí, okrem piatich bánk a ich pobočiek, ktorých je niekoľko stovák. Jedine v banke na pobočke vie občan kúpiť dlhopis pre ľudí. Ja budem 3. marca v rámci promo akcie prvým klientom, kto si kúpi dlhopisy - cez víkend oznámime, kde sa to uskutoční,“ povedal minister financií SR Ladislav Kamenický.

Predaj dlhopisov podľa slov riaditeľa ARDAL, Daniela Bytčánka, bude trvať do konca marca. „V prípade veľkého záujmu budeme predaj ukončovať skôr. Môže sa to stať po dvoch, či po troch týždňoch. Uvidíme podľa záujmu. Dlhopisy sa teda budú predávať takzvane do vypredania zásob,“ doplnil. Dlhopisy sa podľa neho budú vydávať 2. apríla, pričom o predaji dlhopisov bude ARDAL priebežne informovať.

Širší kontext: Dva štátne dlhopisy určené bežným občanom so splatnosťou dve a štyri roky sa majú predávať pod názvami INVESTOR a PATRIOT. Ich predaj pripravuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.

Dlhopisy pre občanov budú prijaté na obchodovanie na Burzu cenných papierov v Bratislave a občania ich budú môcť predať prostredníctvom banky alebo iného obchodníka s cennými papiermi aj pred ich splatnosťou.

