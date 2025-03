Predaj dlhopisov začne už zajtra - 3. marca.

Dlhopisy pre občanov, ktoré začne štát predávať od 3. marca, bude možné kúpiť len v pobočkách piatich bánk (ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, Všeobecná úverová banka). Dlhopisy sa nebudú predávať cez sprostredkovateľov ani cez podomový predaj. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek.

Ide o dva dlhopisy - Investor a Patriot - s rôznou dobou splatnosti. Dlhopis Investor so splatnosťou dva roky bude ponúkať ročný výnos 3 %, Patriot so splatnosťou štyri roky ponúka ročný výnos 3,3 %, pričom pôjde o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Predaj dlhopisov je plánovaný do 31. marca 2025 alebo do vypredania emisie.

Minimálna suma pre investíciu do dlhopisov ponúkaných štátom predstavuje 1 000 eur. Záujemcovia môžu investovať aj viac, a to vždy v násobkoch tejto sumy. Výnosy budú vyplácané ročne, na konci splatnosti bude investorovi vyplatený aj jeho počiatočný vklad.

Pre lepšiu predstavu môžete využiť online kalkulačku dostupnú na portáli oPeniazoch.sk.

Stačí zadať sumu, ktorú plánujete investovať, a kalkulačka vám poskytne prehľad očakávaných výnosov pre oba typy dlhopisov.