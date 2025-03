Zmeny by mali začať platiť od októbra.

Ministerstvo vnútra (MV SR) pracuje na novele zákona o cestnej premávke, informujú Hospodárske noviny. Vodičom hrozia vyššie pokuty.

Za mobilný telefón za volantom hrozí vodičom pokuta do výšky 249 €. Jazda bez bezpečnostného pásu sa bude trestať sumou 78 €, a jazda v protismere sankciou 249 €. V prípade vjazdu vodiča do križovatky, z ktorej už vozidlo nemôže pokračovať ďalej, hrozí pokuta 99 €.

V rámci novely zákona sa budú meniť pravidlá na priechodoch pre chodcov, zavedie sa bodový systém a plánujú upraviť aj toleranciu alkoholu za volantom. Zákon by po novom mal dovoľovať koncentráciu alkoholu v krvi vodiča do 0,2 promile.

Zmeny by mali nastať aj na priechodoch pre chodcov. Vodiči by po novom mali dať prednosť chodcovi, ktorý sa na prechod len chystá a predpovedať jeho zámer. Zaviesť by sa mal aj bodový systém. Vodiči, ktorí nazbierajú päť bodov, môžu prísť o vodičský preukaz.

