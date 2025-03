Europoslanec v rozhovore reagoval na najaktuálnejšie témy v zahraničnopolitickej orientácii Slovenska.

Slovenský europoslanec za Smer-SD Erik Kaliňák sa v rozhovore pre portál Interez vyjadril, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, mali by sme „konečne spoľahlivého suseda“, ktorý by bol dôveryhodnejší ako Ukrajina.

Šéf zboru poradcov premiéra Fica v rozhovore zároveň povedal, že sa musíme pripraviť na rozpustenie NATO.



Podľa Kaliňáka sme museli Ukrajinu už niekoľkokrát zachraňovať po tom, čo si vytvorili nejaký ekonomický konflikt s Ruskom, pričom oni nám údajne neboli ochotní pomôcť. Preto považuje Rusov za dôveryhodnejších partnerov pre Slovensko.

