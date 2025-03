Širší kontext: Okrem potlesku sa v miestnosti ozývali aj protesty. Demokratický kongresman Al Green z Texasu bol vyvedený z miestnosti po tom, ako na Trumpa opakovane pokrikoval a hrozil mu palicou, ktorou si pomáha pri chôdzi. Dôvodom jeho nespokojnosti je Trumpovo rušenie zdravotných programov.

Ostatní demokrati protestovali tichým držaním transparentov s nápismi ako „Klamstvo“, „To je lož“ alebo „Musk kradne“. Mnohí demokrati počas príhovoru na protest opustili sálu. Trump počas príhovoru vyzval na potlesk pre Muska, ktorý príhovor sledoval z balkóna v miestnosti.

Trumpov príhovor podľa AFP pripomínal svojou formou skôr reality show, kým jeho obsah sa skôr ponášal na príhovor počas predvolebnej kampane. Trump vyhlásil, že sa pokúšal vyriešiť ekonomickú katastrofu, hoci po svojom predchodcovi Joeovi Bidenovi zdedil najsilnejšiu rozvinutú ekonomiku na svete, pripomína AFP. Obhajoval tiež zavedenie ciel, ktoré vyvolali odvetné kroky zo strany Kanady, Mexika a Číny a vyvolali neistotu na svetových trhoch.

In his speech in Congress, President Trump repeated his previous statements regarding Ukraine - he believes that the US spent more money than Europe*.

He also said he received signals from Putin that Russia is ready for peace - "wouldn't that be beautiful?"



