Bödörova manželka má miliónovú vilu pri Nitre. Pod jednou strechou podniká s manželkou riaditeľa SIS

Manželka oligarchu blízkeho Smeru Norberta Bödöra, sa priznala k vlastníctvu luxusnej vily v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Od júla 2024 je jedinou spoločníčkou firmy Concept Reality & Investment, ktorá nehnuteľnosť vlastní. O tom, že vilu stavajú Bödörovci sa špekulovalo už pred rokmi, no po zatknutí oligarchu bola na predaj. S príchodom Bödörovej do firmy sa zmenilo aj jej sídlo. Presťahovala sa do budovy, ktorú vlastní sestra Norberta Bödöra. Na rovnakú adresu sa krátko nato presťahovala aj firma WWA manželky šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara.

Miliónová vila stojí v pokojnej lokalite pod lesom, zhruba desať minút autom od historického centra Nitry. Pozemok je obohnaný betónovým plotom. Zvonček na masívnej čiernej bráne nemá menovku. Ani na opakované zvonenie pri našej návšteve nikto nereagoval. Či sa vo vile jej majiteľka alebo niekto iný pravidelne zdržujú, nie je jasné. Trávnik však pôsobí upravene aj po zimných mesiacoch. Pred jednou z budov sú záhradné kreslá, pri garáži tyrkysové kvetináče.

Vila Petry Bödörovej v Nitrianskych Hrnčiarovciach Zdroj: ICJK

Luxusná vila v Nitrianskych Hrnčiarovciach vyrástla v roku 2019 na pozemkoch, ktoré neboli určené na výstavbu.

Bödör ani jeho manželka vtedy vo firme, ktorej vila patrila, nefigurovali, no špekulácie, že sa stavia práve pre nich sa objavili už na začiatku výstavby. Pozemky, na ktorých vila stojí, totiž od obce Nitrianske Hrnčiarovce kúpil Eugen Cimmermann, advokát Norberta Bödöra. S oligarchom má prepojenie aj pôvodný majiteľ firmy Concept Reality & Investment vlastniacej vilu, architekt Peter Kopják. Jeho ďalšia firma Concept Architects fakturovala bödörovskej firme Bonul v rokoch 2017 a 2018 služby dokopy 60-tisíc eur. Vyplýva to z dát v Kočnerovej knižnici.

Spoločnosť Concept Architects pracovala aj na projekte Mikov dvor v Nitre, ktorý sa spája s Bödörovcami. So štátnym Transpetrolom zas v minulosti uzatvorila zmluvy na rekonštrukciu hotela Družba v Senci dokopy za viac než 800-tisíc eur.

Zaujme aj názov vily v Nitrianskych Hrnčiarovciach, nazvali ju totiž Petra. Rovnako sa volá manželka Norberta Bödöra, dnes už priznaná majiteľka nehnuteľnosti.

Obyvatelia okolitých domov týždenníku Plus 7 dní v roku 2019 tvrdili, že v ich susedstve stavia Bödör. Vtedy na pozemku pod zalesneným kopcom Zobor stála ešte len hrubá stavba. Architekt Kopják vtedy poprel, že nehnuteľnosť je pomenovaná podľa Petry Bödörovej a tiež to, že by ju staval pre nitrianskeho oligarchu.

Vila má aj wellness, bazén a časť pre hostí. Zdroj: ICJK Zdroj: ICJK

„Je to klasický rodinný dom. Len čo sa týka rozmeru, nechceli sme to ťahať do výšky, ale plošne. Je to štandard, žiadne výstrelky. Mám na to čiastočne pôžičku a čiastočne hotovosť, čo sme mali zarobené. Chcel by som to predať v hrubej stavbe,“ povedal Kopják o vile so šiestimi spálňami a rozlohou viac než tisíc metrov štvorcových.

Nadácia Zastavme korupciu dala v roku 2022 v súvislosti so stavebnými povoleniami podnet na prokuratúru. Okresná prokuratúra Nitra zistila nezákonné postupy.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka sa Kopjáka pýtalo, prečo firmu Concept Reality & Investments postúpil Bödörovej, za akú sumu a prečo práve teraz. Kopják telefonát ukončil bez slova a neodpovedal ani na otázky zaslané v sms správe.

„Chcem vám pripomenúť, že sa bavíte o našej klientke zo súkromnej sféry. My o našich klientoch a klientkách nedávame žiadne informácie a ani nebudú predmetom politických hier pre média. Sú to otázky, ktoré sa vás netýkajú. Sme súkromná firma, nie štátna,“ uviedol Kopják.



Petra Bödörová na naše otázky do vydania textu nereagovala.