Bývalý ruský prezident a podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev varoval, že vyslanie mierových síl NATO na Ukrajinu by mohlo viesť k vojne s Ruskom. Uviedol to v statuse, ktorý v nedeľu v angličtine zverejnil na svojom konte na sieti X, píše agentúra DPA.

Medvedev pripomenul, že Rusko nikdy nebude akceptovať prítomnosť vojenských krajín NATO na Ukrajine, čo opakovane tlmočilo francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi i britskému premiérovi Keirovi Starmerovi.



„Opakovane im hovoríme, že mierové sily musia byť z krajín, ktoré nie sú členmi NATO,“ napísal Medvedev, pričom pripomenul, že „vyslanie desaťtisícov vojakov bude v Moskve vnímané ako vojenská pomoc neonacistom v Kyjeve. To znamená vojnu s NATO.“ V tejto súvislosti Medvedev vyzval európskych lídrov, aby túto otázku konzultovali s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

DPA podotkla, že lídri niektorých európskych krajín začali v poslednom čase často hovoriť o svojej pripravenosti vyslať na Ukrajinu mierové jednotky na monitorovanie režimu prímeria, ak sa takáto dohoda dosiahne. V Európe sú najaktívnejšími podporovateľmi tejto myšlienky Starmer a Macron.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tvrdí, že na ukončenie konfliktu na Ukrajine nie je potrebné nasadenie západných mierových síl. Podľa Lavrova Rusko v žiadnom prípade nebude akceptovať prítomnosť vojsk NATO na Ukrajine pod zámienkou, že sú to mierové sily. Okrem toho Kremeľ naďalej naznačuje, že v rámci mierových rokovaní uprednostňuje priamy kontakt so Spojenými štátmi. Ukrajina a európske štáty sú v tomto procese odsúvané na vedľajšiu koľaj.



Po sobotňajšom stretnutí 29 svetových lídrov, ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie, Starmer obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa snaží oddialiť prímerie.

V nedeľu Rusko kritizoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého Moskva neprejavila záujem o ukončenie vojny, pričom poukázal aj na pokračovanie vlny náletov na ukrajinské mestá. „Tí, ktorí chcú, aby sa vojna čo najskôr skončila, takto nekonajú,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sieti X.

Hundreds of attacks on our cities and communities this week: Chernihiv, Kherson, Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Odesa, Poltava, Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, and Sumy regions. The Russians launched over 1,020 attack drones, nearly 1,360 guided aerial bombs, and more than 10 missiles… pic.twitter.com/g3mxKpJXyu