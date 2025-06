Respondenti sa zhodli, že vláda by sa mala venovať dôležitejším témam.

Hlasovanie o vládnej novele ústavy sa odkladá na jeseň, pretože koalícia nedokázala získať potrebnú ústavnú väčšinu 90 hlasov. Informoval o tom predseda poslaneckého klubu Smeru, Ján Richter.

Parlament rokoval o návrhu včera (16. júna) a hlasovanie bolo naplánované na dnes (17. júna). Na schválenie ústavnej zmeny bolo potrebných minimálne 90 hlasov. Koalícia pôvodne počítala aj s hlasmi opozičného hnutia KDH a Kresťanskej únie, s ktorými by mala 91 hlasov, na poslednú chvíľu však za novelu odmietli hlasovať Ján Ferenčák z Hlasu a František Majerský z KDH.

Ferenčák odkázal, že táto novela nezabezpečí obyvateľom Slovenska „lacnejší chlieb ani lacnejšie palivo“.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa minulý týždeň dohodlo s koalíciou na spoločnom postupe pri zmene Ústavy Slovenskej republiky. Spolu s poslancami Smeru, Hlasu a SNS predložili spoločný pozmeňujúci návrh, ktorý zahŕňa viacero hodnotovo konzervatívnych opatrení. Kľúčovou časťou novely je ústavné zakotvenie, že matkou môže byť len žena a otcom len muž, teda výlučné uznanie biologického rodičovstva. Zároveň návrh definuje pohlavie výlučne na biologickom základe – ako muž alebo žena.

Slováci vnímajú novelu ústavy ako zbytočnú

„Myslím si, že vzhľadom na to, že žiadny iný štát EÚ nikdy nič podobné do ústavy nezakotvil, pretože na to v skutočnosti ani nie je dôvod – je to hlúposť.“ povedala respondentka. „Nie je to vôbec potrebné a nie je to niečo, čím by sa mala vláda Slovenskej republiky zaoberať,“ dodala.

Ďalší respondent tvrdí, že: „sú oveľa dôležitejšie veci, ktoré by mali riešiť, ale myslím si aj tak, že nemali by to nejak meniť, že sú len dve pohlavia, ľudia by sa mali cítiť tak ako chú a mať slobodu vyjadrovania.“

Viacerí respondenti sa zhodli, že vláda by sa mala venovať dôležitejším témam, napríklad ekonomickej situácii, zdravotníctvu či školstvu, a riešiť problémy spojené s týmito oblasťami.