Európu v týchto dňoch zasiahne rozsiahla vlna extrémneho tepla. Najskôr sa rozpáli Pyrenejský polostrov, no horúčavy sa postupne rozšíria cez západnú Európu až do strednej časti kontinentu, informuje iMeteo.sk. Podľa meteorológov môžu teploty lokálne prekročiť hranicu 45 °C, čo predstavuje mimoriadne záťažové podmienky pre obyvateľov aj infraštruktúru.

Na vine je silné juhozápadné prúdenie, ktoré do Európy prinesie veľmi teplý vzduch zo západnej Sahary. V Španielsku už platia výstrahy pred teplotami presahujúcimi 46 °C. V piatok sa vlna horúčav presunie do Talianska a Francúzska, kde sa očakávajú teploty do 40 °C.

Extrémne teploty sa cez víkend rozšíria aj do ďalších častí Európy. V Londýne má byť viac ako 30 °C, v Paríži a Madride cez 35 °C a v centrálnych častiach Francúzska a Španielska okolo 40 °C. Západ Poľska, Česká republika a Nemecko zažijú najteplejšie počasie v nedeľu. V Berlíne, Stuttgarte či Frankfurte sa očakávajú teploty do 35 °C, v oblasti Hannovera dokonca až 37 °C.

Horúce počasie sa na Slovensko dostane s menším oneskorením. Už vo štvrtok môže juh Slovenska zaznamenať teploty do 32 °C. Maximálne teploty sa tak v piatok budú pohybovať od 20 do 26 °C.

Sobota prinesie mierne oteplenie na 22 až 28 °C a skutočný návrat horúčav nastane v nedeľu, kedy môžu teploty dosiahnuť až 31 °C. Začiatok budúceho týždňa potom prinesie najteplejšie dni tohto obdobia. V pondelok sa teploty môžu vyšplhať až na 34 °C.

