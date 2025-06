Oslovili sme desiatky poslancov a poslankýň s otázkou, ako budú tráviť leto 2025. Výsledkom je mix oddychu, práce v teréne aj politických aktivít.

Parlament otvorí najbližšiu schôdzu až v septembri a poslanci majú pred sebou dva mesiace letných prázdnin. Zisťovali sme preto, ako ich plánujú stráviť a ako budú pracovať a dovolenkovať.

Na 150 e-mailov, ktoré sme odoslali všetkým poslancom, reagovalo 22 zákonodarcov. Preplnené schránky mnohých poslancov sa postarali o to, že štvrtina e-mailov sa nám vrátila späť.

Hoci parlament v júni ukončil svoje rokovanie a poslanci majú počas leta oficiálne prestávku, väčšina z nich leto neplánuje stráviť len oddychom. Mnohí hovoria o výjazdoch do regiónov, stretnutiach s občanmi, príprave legislatívy či komunikácii s odborníkmi. Niektorí si síce doprajú krátku dovolenku s rodinou, no vo väčšine odpovedí sa opakuje slovo práca – v teréne, na zákonoch aj na programových prioritách.

Poslanec Krúpa (SaS) chce počas leta navštíviť regióny a komunikovať priority strany

Juraj Krúpa (SaS) hovorí, že spolu s kolegami plánuje navštíviť viaceré regióny Slovenska. „Chceme počúvať, čo ľudí trápi, čo potrebujú a čo by sa podľa nich malo zmeniť. Priama spätná väzba z terénu je pre nás najcennejšia,“ povedal.



Aj keď pracovný program bude počas leta pokračovať, Krúpa si plánuje nájsť čas aj na osobný život. „Mám voči rodine a priateľom resty a teším sa, že leto bude príležitosť to dohnať,“ prezradil s tým, že letné obdobie chce využiť aj na oddych s blízkymi.



Zároveň vníma leto ako šancu na to, aby ľuďom odkomunikoval politické priority SaS. Podľa neho je dôležité vysvetľovať riešenia, ktoré môžu pomôcť ľuďom v každodennom živote. „Chceme ľuďom ukázať, že existujú riešenia, ako zlepšiť životnú úroveň – nižšie dane, viac peňazí v peňaženkách pre rodiny a pracujúcich, rozbehnutie ekonomiky,“ uviedol.



Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Habánik (Smer-SD) sa bude stretávať s občanmi a pripravovať zákon o vysokých školách

Poslanec za Smer-SD Jozef Habánik sa chce sústrediť najmä na občanov z Trenčianskeho kraja. Letné mesiace plánuje využiť na osobné aj neformálne stretnutia počas rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. „Letnú parlamentnú prestávku plánujem využiť na aktívne stretnutia s občanmi predovšetkým z Trenčianskeho kraja, vrátane neformálnych a priateľských rozhovorov,“ uviedol.



Habánik však dúfa, že si v lete nájde čas aj na oddych. Okrem pracovného programu by chcel dobehnúť aj voľnočasové aktivity. „Pevne verím, že popri práci stihnem v letných mesiacoch aj dovolenku, oddýchnuť si a načerpať energiu do ďalšieho obdobia. Tento čas chcem využiť na ‚zameškané‘ športové aktivity,“ dodal.



Jednou z jeho hlavných priorít mimo rokovaní parlamentu bude príprava nového zákona o vysokých školách. Podľa Habánika pôjde o legislatívnu úpravu, ktorá by sa mala dostať na rokovanie parlamentu už na jeseň. „Čaká nás odborná diskusia s profesijnými a stavovskými organizáciami,“ doplnil s tým, že intenzívne prípravy sa začnú už počas leta.



Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Šrobová (PS) sa sústredí na pomoc matkám samoživiteľkám a na čas so synom

Poslankyňa Veronika Šrobová (PS) plánuje letnú parlamentnú prestávku využiť na cestovanie po Slovensku a návštevy organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v náročných situáciách. „Parlamentnú pauzu využijem na cestovanie po Slovensku a návštevy organizácií, ktoré sa venujú ľuďom, ktorí potrebujú pomoc,“ uviedla.



Najviac sa sústredí na podporu rodín v ťažkostiach, najmä matiek samoživiteliek – oblastí, ktorej sa v parlamente dlhodobo venuje. „Zväčša sú to mamy s deťmi, keďže sa v parlamente venujem aj téme jednorodičov,“ dodala Šrobová.



Okrem pracovných aktivít si chce nájsť aj priestor na rodinný oddych. So synom plánujú dovolenku pri mori pred jeho nástupom do školy: „Určite budeme so synom potrebovať aj trochu spoločného času a oddychu niekde na dovolenke pri mori, nastupuje v septembri do školy.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Veslárová (PS) plánuje stretnutia s ľuďmi a pozorovanie podmienok v regiónoch

Poslankyňa Veronika Veslárová (PS) vníma leto ako obdobie, keď sa môže intenzívnejšie venovať kontaktu s verejnosťou mimo parlamentných lavíc. Počas prestávky plánuje cestovať po Slovensku, navštevovať zariadenia, občianske združenia a samosprávy, aby mohla lepšie porozumieť problémom ľudí.

„Mám v pláne rozprávať sa s ľuďmi, odhaľovať skutočné problémy zdravotne znevýhodnených, rodín, seniorov a senioriek a hľadať spoločne riešenia,“ uviedla. Skúsenosti z týchto stretnutí plánuje pretaviť do legislatívnych návrhov na jeseň.



Na dovolenku ďaleko necestuje, voľné dni chce tráviť doma. „Dovolenkovať budem na Slovensku, teším sa na teplé počasie a dlhé večery,“ dodala s tým, že jej záľubou je navštevovanie miest a historických pamiatok. Zároveň si všíma aj praktické veci ako úroveň bezbariérovosti v rôznych regiónoch.



Veslárová kladie dôraz na osobný kontakt s ľuďmi, ktorý podľa nej politiku robí zmysluplnou. „Správny politik či politička nemôže žiť za zavretými dverami... keď chcete robiť službu pre ľudí, musíte vedieť, aké sú ich potreby. A to vám dajú iba osobné skúsenosti, nie štatistiky a prieskumy,“ doplnila.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Viskupič (SaS) bude kombinovať prácu v regiónoch s oddychom s rodinou

Poslanec Marián Viskupič (SaS) považuje letnú parlamentnú prestávku skôr za zmenu tempa než za oddych. Hoci si rád „vyvetrá hlavu“ prácou v záhrade, leto využije najmä na výjazdy do regiónov a diskusie s ľuďmi. „Letná prestávka pre mňa neznamená prestávku od práce. Chcem sa stretávať s ľuďmi, počúvať ich skúsenosti a názory – práve to je mnohokrát základom dobrých rozhodnutí v parlamente,“ uviedol.



Okrem toho plánuje aj krátku dovolenku s deťmi, no pracovné aktivity počas leta nezanedbáva. „Leto je pre mňa príležitosť trochu spomaliť, ale nie vypnúť,“ dodal. Využiť ho chce aj na analýzy a legislatívnu prípravu, ktorú vníma ako neoddeliteľnú súčasť poslaneckej práce mimo rokovaní. Viskupič zároveň pripomína, že pochádza z malých Šúroviec a preto má blízko k problémom bežných ľudí mimo hlavného mesta.



Jeho hlavné pracovné priority sa nemenia – zdravé verejné financie, znižovanie byrokracie a vytváranie férového prostredia pre pracujúcich a podnikateľov. Zároveň dúfa, že na jeseň sa parlament zameria viac na konkrétne riešenia než na politické spory. „Verím, že by sme sa mohli menej venovať politickým hádkam nad zástupnými témami a viac riešeniam, ktoré krajine pomôžu,“ uzavrel.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Ledecký (SaS) sa zameria na sociálne podniky, rómske komunity a kontrolu vlády

Poslanec Vladimír Ledecký (SaS) plánuje leto stráviť najmä v teréne, venovať sa chce témam, ktoré dlhodobo považuje za kľúčové. Jednou z nich je rozvoj sociálnych podnikov, ktorým sa zaoberá už roky – ešte ako starosta Spišského Hrhova zakladal prvý takýto podnik na Slovensku. „Časť leta chcem stráviť mapovaním sociálnych podnikov. Čím žijú, čo ich trápi, aké zmeny by im pomohli,“ uviedol s tým, že plánuje čerpať inšpiráciu aj zo zahraničia.



Pokračovať chce aj v návštevách starostov a primátorov obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami. Upozorňuje, že Akčný plán vlády pre tieto komunity podľa neho nereflektuje potreby samospráv. „Stále sa mi viac a viac potvrdzuje, že plány vlády sú úplne v rozpore s potrebami samospráv a bežného života nás všetkých,“ konštatuje. Aj preto je v kontakte s Európskou komisiou, aby podľa jeho slov zabránil premrhaniu financií.



Ledecký chce parlamentnú prestávku naplno využiť na prácu v oblastiach, ktorým sa venuje aj legislatívne – ide najmä o rómske komunity a regionálny rozvoj. Ako opozičný poslanec vidí svoju úlohu aj v kontrole vládnych návrhov a upozorňovaní na ich slabé miesta. „Práca pozostáva aj zo študovania vládnych návrhov a snahou zamedziť najväčším chybám, ktorých sa dopúšťajú,“ uzavrel.



Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Nash (PS) plánuje leto v znamení športu, prírody a legislatívnej prípravy

Poslankyňa Natália Nash (PS) plánuje leto stráviť prevažne v pracovnom tempe, najmä v súvislosti s oblasťami, ktorým sa venuje – šport a cestovný ruch. Letnú prestávku nevníma ako obdobie pokoja. „Vláda a ministerstvá napriek ‚uhorkovej sezóne‘ nespia. Budem naďalej dôkladne sledovať ich činnosť a pripravená reagovať na ich prešľapy,“ uviedla.



Popri pracovnom nasadení si však plánuje vyčleniť čas aj na oddych s rodinou. Letné dni chce stráviť aktívne – najmä v prírode a v okolí miest, ku ktorým má osobný vzťah. „Aktívny oddych už mám naplánovaný v okolí rodných Piešťan a v Tatrách,“ doplnila s tým, že výlety si užije spolu s manželom a dcérami.



Letné mesiace plánuje využiť aj na prípravu legislatívy a konzultácie k dlhodobejším politickým cieľom. Podľa vlastných slov chce, aby boli spolu s kolegami pripravení aj na prípadné predčasné voľby. „Využijem letné obdobie na stretnutia a konzultácie k legislatívnym zámerom a na prípravu koncepčných materiálov,“ dodala.



Zdroj: Facebook/Natália Nash • Progresívne Slovensko

Poslanec Dubovický (PS) sa zameria na cestovný ruch a rodinu

Poslanec Richard Dubovický (PS) plánuje leto rozdeliť medzi prácu v teréne a čas s rodinou. V prvej polovici letnej prestávky sa chce venovať stretnutiam so zástupcami samospráv a sektora cestovného ruchu, pričom paralelne pripravuje legislatívne návrhy. „Uvedomujem si, že počas roka som často mimo domova, a preto chcem viac času venovať aj rodine,“ uviedol.



V pláne má aj dve kratšie dovolenky – jednu po Slovensku a druhú v Chorvátsku. „Sme milovníci tepla a mora,“ poznamenal s tým, že oddych chce skombinovať s prácou v regiónoch. Zaujíma ho, ako ľudia hodnotia život na Slovensku a kde vidia priestor na zlepšenie.



Dubovický sa zameriava najmä na oblasť cestovného ruchu, ktorú v parlamente gestoruje. Ako upozorňuje, domáce dovolenky sa stávajú finančne náročnejšími a zároveň ubúda zahraničných turistov. „Čísla ukazujú, že k nám prišlo o 61 % menej zahraničných turistov v porovnaní s rokom 2019, čo považujem za vážny problém,“ skonštatoval. Jeho cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby Slovensko bolo atraktívnejšou destináciou pre domácich aj návštevníkov zo zahraničia.



Zdroj: TASR/Jakub Kotian



Poslanec Dvořák (PS) plánuje výlety s rodinou a sledovanie práce ministra zdravotníctva

Poslanec za PS Oskar Dvořák plánuje leto venovať najmä svojej rodine. „S manželkou a dcérou plánujeme cestovať po Slovensku,“ hovorí.



Letné mesiace chce využiť aj na stretnutia s občanmi, ktoré spája s rôznymi podujatiami. „Rád by som spojil príjemné s užitočným a popri výletoch na Slovensku využil tento čas na stretávanie s občanmi. Vnímam to ako ideálny čas, keďže sa deje množstvo podujatí, festivalov, či slávností.“



Aj počas leta však bude sledovať prácu ministra zdravotníctva. „Zároveň mu budem pripomínať aj veci, ktoré nerieši, no mal by. Pacientov budú aj počas leta trápiť napríklad dlhé čakacie lehoty a vysoké poplatky u lekárov.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Nováková (Hlas) chce počas leta pracovať v teréne a stretnúť sa s občanmi

Poslankyňa Alena Nováková z Hlasu si počas letnej prestávky plánuje dopriať aj krátku dovolenku, väčšinu času však chce stráviť v teréne. „Letnú prestávku plánujem využiť nielen na krátku dovolenku, ale najmä na činnosti, na ktoré počas roka a parlamentného rokovania nezostáva dostatok času,“ vysvetľuje.



Zameria sa najmä na osobné stretnutia s občanmi a riešenie lokálnych problémov. „Veľkú časť leta budem venovať pracovným aktivitám – stretnutiam s primátormi, starostami a medzi ľuďmi. Leto je ideálny čas na osobný kontakt, diskusie a hľadanie riešení na konkrétne podnety z regiónov.“



Ako dodáva, leto pre ňu neznamená voľno od práce, ale len jej inú formu. „Letná prestávka nie je čas nečinnosti, ale skôr priestor pre iný typ práce – rovnako dôležitej.“



Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Gažovičová (PS) sa bude venovať rodine, školstvu a učiteľom

Poslankyňa Tina Gažovičová (PS) plánuje počas leta venovať veľa času svojej rodine. „Mám dvoch synov na prahu puberty a cez školský rok máme každý svoju každodennosť. Cez leto sa teším na sústredený spoločný čas,“ hovorí. Spolu s rodinou plánuje tráviť čas na chalupe pri Zvolene. „Teším sa, ako budeme chodiť do lesa na túry či ísť si zabehať.“



Popri rodine sa však bude venovať aj práci. Sleduje pripravované zmeny v oblasti školstva, ktoré má minister školstva oznámiť ešte pred letom. „Plánujem stretávať sa s odborníkmi a ľuďmi z praxe, vypočuť si ich pohľad a pripravovať sa na rokovania, ktoré nás čakajú v septembri.“



Gažovičová sa teší aj na stretnutia s učiteľmi. „Chystám sa na návštevu jednej letnej školy učiteľov. Je úžasné aj v lete stretnúť aktívnych učiteľov, ktorí cez prázdniny hľadajú nové inšpirácie do svojej práce.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Števulová (PS) bude leto tráviť s dcérou, ale aj sledovať situáciu na cudzineckej polícii

Poslankyni Zuzane Števulovej z PS sa len pred tromi týždňami narodila dcéra, a tak leto plánuje najmä v rodinnom duchu. „Počas leta budem najmä s dcérou a partnerom. Plánujeme výlety po Slovensku, rovnako ako minulý rok – máme veľmi radi turistiku a veríme, že aj s malou dcérou sa nám podarí niekam vyraziť,“ hovorí.



Aj napriek starostlivosti o novorodenca chce ostať aktívna aj v politických témach. „Pozorne sledujem situáciu na cudzineckej polícii a budem sledovať, ako sa v praxi napĺňajú sľuby ministerstva vnútra o jej zlepšení. V parlamente máme novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá sľubuje priniesť zmeny – budem to sledovať, rovnako ako situáciu s obchodovaním s termínmi.“



Počas leta sa plánuje venovať aj témam spravodlivosti a bezpečnosti, ktorým sa dlhodobo venuje. „Plánujú sa tiež stranícke výjazdy po regiónoch, ktorých sa zúčastním, pokiaľ mi to starostlivosť o pármesačnú dcéru dovolí.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Škopová (Slovensko) chce byť v teréne a pracovať na legislatíve k rovnosti

Poslankyňa Anežka Škopová z klubu Slovensko plánuje parlamentnú prestávku stráviť najmä vo svojom regióne. „Chcem sa venovať stretnutiam s občanmi, zbieraniu ich podnetov a zároveň pracovať na príprave návrhov zákonov, ktoré predstavím po skončení letnej prestávky,“ vysvetľuje.



Krátku dovolenku si síce dopraje, no leto bude predovšetkým pracovné. „Oddych považujem za dôležitú súčasť kvalitnej práce, no väčšinu letných týždňov budem aktívne zapojená do pracovných aktivít – najmä do terénnej práce a príprav nových legislatívnych iniciatív.“



Zameria sa na tému rovnosti a sociálnej spravodlivosti. „Plánujem sa sústrediť na odbornú prípravu legislatívneho návrhu, ktorý má potenciál priniesť dôležitý posun v tejto oblasti. Zároveň budem pokračovať v konzultáciách s odborníkmi a občianskymi iniciatívami, pretože považujem za dôležité, aby legislatíva vychádzala z reálnych potrieb ľudí,“ dodáva.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Prostredník (PS) sa bude venovať rodine, akademickým povinnostiam a osvete

Poslanec Ondrej Prostredník z PS plánuje počas parlamentnej prestávky dobehnúť akademické povinnosti, na ktoré mu v bežnom parlamente neostáva čas. „Pôsobím v niekoľkých akademických hodnotiacich komisiách. Budem dobiehať zameškané a písať hodnotiace správy. Teším sa však aj na čas strávený s rodinou a priateľmi – a viem, že oni sa tešia na našu chýrnu pizzu,“ približuje.



Krátku dovolenku si dopraje týždeň pri mori na Istrijskom polostrove, no zvyšok leta ostáva doma. „Väčšinu leta strávime na Slovensku a ako novopečení starí rodičia sa s manželkou tešíme na čas s našou vnučkou. Okrem toho nás čakajú aj nejaké rekonštrukčné práce okolo domu.“



Vo voľných týždňoch plánuje aj cestovať po Slovensku a venovať sa terénnej práci. „Témy, ktorým sa venujem – náboženská neutralita štátu a právo na detstvo bez násilia – vyžadujú nielen sústavné štúdium a sledovanie situácie, ale aj veľa osvetovej práce v kontakte s ľuďmi,“ dodáva.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Poslanec Pročko (Slovensko) si oddýchne pri mori, potom sa vráti k práci s občanmi

Poslanec Jozef Pročko z hnutia Slovensko si počas leta plánuje najskôr oddýchnuť pri mori, no hneď po návrate sa chce opäť venovať práci. „Chodíme spolu s rodinou už 27 rokov a som veľmi rád, že si vieme všetci naraz nájsť čas. Deti sú už dospelé a preto je tento spoločný čas pre mňa vzácny,“ vysvetľuje.



Po dovolenke ho čakajú stretnutia s ľuďmi aj pracovné výjazdy. „Či už sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc, alebo výjazdy na stretnutia s našimi sympatizantami. Zlo nikdy nespí a preto ani my v lete nemôžeme zaspať, aby sme toto zlo, čo nám tu vládne, porazili a robili čo najviac pre ľudí,“ dodáva.



Jeho priority sa nemenia ani počas letnej prestávky. „Rodina a práca pre ľudí – to je to, čo je pre mňa dôležité počas celého roka.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Truban (PS) sa zameria na ekonomiku, diskusie s ľuďmi a čas s rodinou

Michal Truban z Progresívneho Slovenska plánuje leto rozdeliť medzi politickú prácu, oddych s rodinou a šport. „Bude to samozrejme kombinácia práce v politike a oddychu s mojimi deťmi a rodinou,“ hovorí.



V hnutí Progresívne Slovensko sa počas letnej prestávky plánujú venovať príprave programu a legislatívy, ktoré chcú predstaviť na jeseň. „Čakajú nás rokovania o veľmi dôležitých zákonoch a samozrejme aj o štátnom rozpočte.“



Keďže má malé deti, chce s nimi stráviť čo najviac času. „A pri tom všetkom si skúsim nájsť ešte nejaký čas aj na šport a trénovanie na triatlony,“ dodáva.



Truban sa počas prestávky zameria aj na ekonomiku. „Spolu s kolegami sa budeme venovať príprave programu a opatrení na naštartovanie našej ekonomiky. Je pre nás dôležité, aby sme boli dobre pripravení na voľby aj na vládnutie – musíme vedieť začať makať od 1. dňa.“



Leto plánuje využiť aj na osobné stretnutia s ľuďmi po celom Slovensku. „Je to veľmi dobré obdobie na pokojné a konštruktívne diskusie, akým sociálne siete a ich algoritmy neprajú.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Pollák (Slovensko) neplánuje klasickú dovolenku, chce byť v teréne a pomáhať ľuďom

Pre poslanca Petra Polláka z klubu Slovensko letná prestávka v parlamente neznamená oddych, ale intenzívnu prácu v teréne. „Letná parlamentná prestávka pre mňa neznamená oddych v pravom slova zmysle, ale skôr len zmenu scenérie. Namiesto rokovaní v parlamente sa sústredím na prácu v regiónoch,“ hovorí. Leto tak vníma ako možnosť byť bližšie k ľuďom, ktorých hlas v politike často nie je počuť.



Na klasickú dovolenku sa nechystá. „Úprimne povedané, od roku 2018 som nebol na klasickej letnej dovolenke, ako si ju väčšina ľudí predstavuje. Maximálne si doprajem týždeň či dva niekde na Slovensku, ale ani vtedy úplne nevypínam.“



Počas leta plánuje pokračovať v pravidelných výjazdoch do regiónov a riešení konkrétnych prípadov. „Len za posledné mesiace nás kontaktovali stovky ľudí so žiadosťami o pomoc, sú to silné prípady, ktoré nemôžeme ignorovať,“ vysvetľuje. Okrem toho sa chce aj naďalej venovať kampani. „Situácia na Slovensku si vyžaduje silné postoje a prítomnosť politikov priamo medzi ľuďmi.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Stohlová (PS) sa bude venovať životnému prostrediu a pripravovať reformy

Poslankyňa Tamara Stohlová z PS sa ani počas letnej parlamentnej prestávky nechystá oddychovať. „Leto ako čas, keď nezasadá parlament, strávim hlavne pracovne – je to príležitosť, ktorú treba využiť,“ vysvetľuje. Aj tento rok plánuje výjazdy po Slovensku, počas ktorých sa bude venovať najmä témam životného prostredia.



Kým vlani v lete diskutovala s ľuďmi o ochrane národných parkov, tento rok sa chce zamerať na tému vnadísk. „Sú jednou z dôležitých príčin útokov medveďa na človeka. Aby sme túto situáciu konečne začali riešiť.“



Leto chce zároveň využiť na systematickú prípravu riešení pre rezort životného prostredia. „Popri chaose, ktorý vládne v parlamente, na to často nie je čas. Z niektorých aktivít vzniknú návrhy zákonov, z iných väčšie reformy – ktoré treba mať pripravené aj pre prípad predčasných volieb.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Marcinková (SaS) plánuje leto s rodinou a prácu na novej téme

Poslankyňa Vladimíra Marcinková zo SaS bude počas letnej parlamentnej prestávky balansovať medzi rodinou a prácou. „Popri trávení času s rodinou a deťmi, ktoré budú mať letné prázdniny, sa budem venovať pracovným povinnostiam, nakoľko práca poslankyne pre mňa nie je len o rokovaní parlamentu,“ vysvetľuje.



Veľkú letnú dovolenku s manželom a deťmi neplánujú, keďže jej partnerovi už začala športová príprava. „Leto plánujeme stráviť s deťmi a starými rodičmi, na čo sa celá rodina veľmi tešíme.“



Marcinková je známa tým, že počas leta vždy pracuje na novej legislatívnej téme. „Minulý rok to bola téma odberov a využitia pupočníkovej krvi. Tento rok som si opäť vybrala oblasť, ktorej sa chcem venovať,“ hovorí. Už teraz sa stretáva s odborníkmi, študuje a porovnáva zahraničné prístupy. „Cieľom je aplikovať najlepšie možné riešenia aj na Slovensku. O výsledkoch budem verejnosť určite informovať.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Blcháč (Hlas) sa sústredí na rozvoj mesta a očakáva nové vnúčatá

Pre poslanca a primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča z Hlasu nie je letná parlamentná prestávka obdobím oddychu. „Ako primátor mesta sa o to intenzívnejšie budem venovať témam v meste. Pripravujeme prvú mestskú pláž na Liptovskej Mare a máme rozbehnutých množstvo projektov rekonštrukcií a zveľaďovania mesta,“ vysvetľuje.



Letné mesiace v regióne, kde hrá turizmus zásadnú úlohu, sú pre neho vždy plné práce. „Liptov už dávno nie je len o zimnej sezóne. Návštevníci si ho obľúbili aj v lete a my ako mesto musíme byť pripravení poskytovať 100 % služby,“ hovorí. Popri tom sa chce venovať aj rodine. „Očakávam ďalšie dve vnúčatá a určite si nájdem čas aj na moju milovanú manželku. Čas strávený spolu ma stále veľmi nabíja.“



Z pracovných priorít vyzdvihuje najmä hospodárenie mesta a pokračovanie investičných projektov.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Bajo Holečková (SaS) strávi leto s rodinou a pripraví návrhy pre jednorodičov

Poslankyňa Martina Bajo Holečková z klubu SaS plánuje leto stráviť pracovne, no zároveň si chce nájsť čas aj na rodinu. „Parlamentnú prestávku budem tráviť pracovne, ale budem sa snažiť tráviť čas aj so svojimi deťmi a rodinou,“ hovorí.



Na klasickú dovolenku pri mori tento rok nepôjde, keďže doma má niekoľkomesačnú dcéru. „Syna vezmú k moru starí rodičia, ja plánujem cestovať po Slovensku a určite navštívim aj niektoré festivaly, napríklad Pohodu.“



Letné obdobie chce využiť najmä na prípravu návrhov zákonov. „Plánujem sa venovať oblastiam, ktoré sú mi blízke – zlepšiť život jednorodičovským domácnostiam alebo opatrovateľom. Budem tiež aj naďalej bojovať proti podvodom a odhaľovať korupčné kauzy.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Michal Sabo (PS) bude leto tráviť v teréne, chce riešiť prístup k vode aj sledovať úpravy zákonov

Michal Sabo plánuje parlamentnú prestávku využiť na výjazdy po Slovensku, počas ktorých sa chce venovať najmä téme chýbajúcej vodnej a kanalizačnej infraštruktúry. „Navštívim ďalšie obce, v ktorých ešte obyvateľstvo nemá k dispozícii základnú infraštruktúru. Vyše pol milióna ľudí žije bez bezpečného prístupu k pitnej vode, jeden a pol milióna bez kanalizácie. Je to hanba, že členská krajina EÚ v 21. storočí čelí takémuto stavu,“ hovorí.

Zároveň plánuje sledovať, ako sa počas leta upravia dva dôležité zákony – novela vodného zákona a zákon o duševnom zdraví, ktoré boli pred druhým čítaním stiahnuté z rokovania parlamentu. Verí, že sa ich podarí prepracovať tak, aby boli v praxi vykonateľné.

Počas leta sa chystá aj s rodinou do Slovenského raja. „Ak hľadáte úžasné miesto na prázdniny, odporúčam navštíviť Dedinky pri Palcmanskej Maši,“ dodáva. Popri tom bude naďalej navštevovať miesta postihnuté klimatickou zmenou, ktoré sleduje dlhodobo.