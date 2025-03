Výška registračného poplatku závisí od výkonu motora a emisnej normy.

Každý, kto si na Slovensku kúpi auto, musí zaplatiť registračný poplatok za zápis držiteľa vozidla. Výška tejto sumy závisí od výkonu motora a emisnej normy auta. Nové ekologické vozidlá majú výrazné zľavy, zatiaľ čo staršie modely môžu vyjsť drahšie, než by si čakal, informujú Autoviny.

Napríklad pri aute s výkonom do 110 kW môže poplatok predstavovať od 48 do 120 eur v závislosti od emisnej triedy. Na prvý pohľad sa zdá, že systém motivuje vodičov ku ekologickejším autám, no v praxi zvýhodňuje tých, ktorí si môžu dovoliť kúpu drahšieho nového vozidla.

Naopak, ľudia, ktorí jazdia na starších modeloch, platia vyššie poplatky, hoci si nové auto dovoliť nemôžu. Výnimkou sú elektromobily, kde poplatok zostáva symbolických 33 eur, no pri plug-in hybridoch sa platí 20 % z plnej sadzby.