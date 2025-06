Vo Vysokých Tatrách spadla skalná lavína.

Vo Vysokých Tatrách sa v uplynulých dňoch uvoľnila skalná lavína. Balvany sa odtrhli z Malého Javorového štítu a zrútili sa do doliny, čo sprevádzalo hlasné dunenie a oblaky prachu. Udalosť z diaľky sledovali turisti, ktorí si ju aj zaznamenali na video, píšu tvnoviny.sk.

Podľa doterajších informácií sa v čase zosuvu nikto v oblasti nenachádzal.

Nevedie tadiaľ turistický chodník, iba lezecké trasy, ktoré sa využívajú najmä v zimnom období.

Citát: „Sú tam naozaj v tých dolinách silné ozveny, takže to počuť, pôsobí to hrôzostrašne a vlastne ešte tá vôňa ako keby od zubára, kde vlastne tie kamene búchajú o seba. Samozrejme, pokiaľ je ešte nejaká oblačnosť, tak to k tomu dodá taký dramatický ráz,“ opísal situáciu riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matušek.

Širší kontext: Skalné bloky sa podľa odborníkov najčastejšie uvoľňujú buď vplyvom prírodných procesov, alebo ich neúmyselne uvedú do pohybu turisti. V tomto prípade zrejme išlo o prirodzený proces spôsobený striedaním teplôt a pôsobením vody v puklinách skál, ktorá zamŕza a následne rozmŕza.

Podobné javy nie sú v Tatrách výnimočné. V rovnakých miestach padali balvany aj na jeseň minulého roka a masívne odtrhy už v minulosti postihli aj iné časti pohoria.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa TATRY 🇸🇰🇵🇱 (@tatry_official)

Prečítaj si aj tieto články: