Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok (8. apríla) oznámil, že jednotky Kyjeva zajali dvoch čínskych občanov bojujúcich po boku ruských síl. Vyhlásil, že Kyjev bude žiadať vysvetlenie od Číny a tiež, aby k tejto situácii zaujali postoj aj jeho spojenci.



„Naša armáda zajala dvoch čínskych občanov, ktorí bojovali za ruskú armádu. Došlo k tomu na území Ukrajiny v Doneckej oblasti. Máme doklady týchto väzňov, ich bankové karty a osobné údaje,“ ozrejmil Zelenskyj na sociálnych sieťach a poskytol aj zábery údajných čínskych zajatcov.



Moskva a Peking prehĺbili svoju politickú, vojenskú a hospodársku spoluprácu odkedy Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022. Čína sa ale v rámci tohto konfliktu prezentuje ako neutrálna krajina a tvrdí, že neposiela zbrane ani jednej strane, na rozdiel od USA a západných krajín.



Napriek tomu ju členské štáty Severoatlantickej aliancie označujú za „rozhodujúceho prispievateľa“ k invázii Moskvy, ktorú nikdy neodsúdila. Kyjev opakovane vyzýval Čínu, aby vytvorila tlak na Moskvu a ukončila jej inváziu, pre ktorú zahynuli už desaťtisíce ľudí. Podľa Zelenského má Ukrajina dôkazy, že na strane Ruska bojuje ešte „oveľa viac čínskych občanov“.



„Nariadil som ministrovi zahraničných vecí Ukrajiny, aby okamžite kontaktoval Peking a zistil, ako k tomu Čína pristúpi,“ povedal ukrajinský prezident. Zároveň zdôraznil, že zajatie dvoch Číňanov je „jasným signálom, že Vladimir Putin urobí čokoľvek okrem toho, aby ukončil vojnu“. Zelenskyj tiež žiadal „reakciu Spojených štátov, Európy a každého vo svete, kto chce mier“.

