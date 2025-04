Najmenej 27 ľudí zahynulo a viac ako 134 ďalších utrpelo zranenia v noci na utorok po zrútení strechy v nočnom klube Jet Set v hlavnom meste Dominikánskej republiky. Medzi obeťami je aj guvernér provincie Monte Cristi, Nelsy Cruz.

Záchranári prehľadávajú trosky a pátrajú po možných preživších, uviedol riaditeľ Centra pre núdzové operácie Juan Manuel Méndez. „Predpokladáme, že mnohí (z uviaznutých) sú ešte nažive,“ povedal. „Zachraňujeme všetkých ľudí, ktorých môžeme zachrániť živých, a odvážame telá, ktoré nájdeme po ceste. Sústredíme sa však na osoby, ktoré môžeme zachrániť živé, pretože počujeme, ako žiadajú o pomoc,“ oznámil riaditeľ.

Méndez dodal, že sanitky z miesta incidentu uskutočnili viac ako 120 jázd do okolitých nemocníc, pričom niekedy prevážali viac ako jednu osobu. Preto stále nie je známy presný počet zranených, informuje stanica BBC. Podľa miestnych médií bolo v klube 500 až 1000 ľudí.

Zranenia utrpel aj dominikánsky spevák Rubby Pérez, ktorý v nočnom klube vystupoval. Podľa NBC News nie je jasné, čo spôsobilo zrútenie strechy nočného klubu. Prezident Dominikánskej republiky Luis Abinader na mieste nešťastia potvrdil, že zahynul aj guvernér Monte Cristi, ktorý podľahol zraneniam v miestnej nemocnici. „Hlboko ľutujeme túto tragédiu,“ napísal na platformu X a dodal, že úrady neúnavne pracujú na záchrane obetí.

Nightclub's roof collapsed in the Dominican Republic during a concert.



*reportedly* at least 12 people died but recovery operations are ongoing...#dominicanrepublic #Dominicana #fail #JetSet #JetSetClubRD pic.twitter.com/XJtXTGBHJQ