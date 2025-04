Napadnúť môže až 5 centimetrov zrážok.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal viacero výstrah prvého stupňa pred dažďom a silným vetrom, ktoré platia vo štvrtok a piatok (17. – 18. 4.) v rôznych regiónoch Slovenska. Najviac zasiahnuté budú západné a stredné oblasti krajiny.

Vo štvrtok (17. apríla) od 22.00 h platia výstrahy pred dažďom, ktoré budú pokračovať až do piatka (18. apríla) do 17.00 h. Podľa meteorológov by malo napadnúť 3,5 - 5 cm vody. Výstrahy platia v okresoch: Levice, Zlaté Moravce, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica, Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Brezno, Liptovský Mikuláš.

Okrem dažďa hrozí aj silný vietor. Vo štvrtok (17. apríla) aj piatok (18. apríla) platia výstrahy 1. stupňa v okresoch: Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava, Topoľčany, Nitra, Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Zlaté Moravce, Hlohovec. Vietor by mal dosiahnuť rýchlosť až 65 km/h.

Tieto poveternostné podmienky môžu spôsobiť problémy najmä pri pohybe v exteriéri, pri parkovaní vozidiel pod stromami či pri vedení áut na voľných priestranstvách. SHMÚ upozorňuje, že vietor aj dážď môžu spôsobiť menšie škody, preto odporúča sledovať aktuálne predpovede a byť obozretný.