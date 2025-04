Širší kontext: Postihnuté sú aj oblasti, kam počas veľkonočných sviatkov obvykle smeruje mnoho turistov, ako Južné Tirolsko (Bolzano - Horná Adiža), Lombardsko a Toskánsko.

Meteorologické výstrahy platili aj v kantónoch Valais a Ticino v južnom Švajčiarsku, ktoré cez Veľkú noc tiež navštevuje mnoho dovolenkárov. V Miláne pre silný vietor zatvorili mestské parky a hasiči museli opakovane zasahovať pri povodniach.

Silné zrážky zaznamenali aj vo Furlansku. V tamojšom prístavnom meste Terst presiahol vietor rýchlosť 120 kilometrov za hodinu.

River Lemina reaching critical levels in Pinerolo, Italy

Heavy rain will continue for the next 2 days.

2 landslides were activated in Pinerolo area and some roads were closed. pic.twitter.com/fU3AoD8tDy