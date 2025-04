Príčinou incidentu bola podľa predbežných zistení pravdepodobne ľudská chyba.

Okolie rieky Dunaj zažilo v pondelok masívny únik ropy, keď počas prečerpávania paliva z rafinérie do ropného tankera uniklo asi 82 000 litrov ropy. Stalo sa to približne 20 kilometrov od Belehradu. Väčšina ropy však zostala zachytená v ochrannej bariére okolo lode. Odborníci teraz skúmajú, či sa ropa nedostala aj do hlavného povodia Dunaja.

Miestne úrady oznámili, že k úniku došlo v prístave ropnej rafinérie v Pančeve, neďaleko Belehradu. Ropu prečerpávali do tankera spoločnosti Naftachem a podľa prvých zistení bola príčinou nehody pravdepodobne nedbalosť člena posádky lode.

Vojvodinský inštitút pre ochranu životného prostredia informoval, že došlo k úniku 82 kubických metrov nafty, ktorá sa dostala do ochrannej bariéry okolo lode. Srbská prokuratúra už začala vyšetrovanie prípadu znečistenia.

Riaditeľka Inštitútu verejného zdravia v Pančeve uviedla: „Technici zozbierali vzorky vody zo siedmich lokalít, ktoré určil inšpektor. Analýza práve prebieha a uvidíme, čo ukážu výsledky.“

Srbsko už dlhodobo zápasí s rozsiahlou kontamináciou vody. Podľa oficiálnych odhadov efektívne čistí len menej ako 15 % odpadových vôd, pričom zvyšok zostáva nespracovaný a vypúšťa sa priamo do riek.