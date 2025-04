Štúdiu, ktorá mala vyjsť z certifikovaného zahraničného laboratória, by mali vidieť odborné a vedecké autority na Slovensku.

Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) vyzval splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, aby zverejnil svoju analýzu o mRNA vakcínach proti koronavírusu. Uviedol to v relácii Politika 24 na JOJ 24.



„Na to, aby sme rozptýlili pochybnosti, ktoré sú vnášané, nemôžeme hovoriť iba o záveroch nejakej štúdie, ktorú nikto nevidel,“ poznamenal Raši s tým, že ani on Kotlárovu štúdiu nevidel a závermi nedisponuje asi ani Úrad vlády SR.



Štúdiu, ktorá mala vyjsť z certifikovaného zahraničného laboratória, by mali vidieť odborné a vedecké autority na Slovensku, tvrdí. Majú podľa Rašiho povedať, či tie nálezy majú relevanciu. „Na to, aby sa mohol niekto o štúdiu opierať pri zásadných rozhodnutiach z hľadiska zdravotného stavu štátu, musí byť zverejnená. Ak zverejnená nebude, nemôžeme sa o ňu opierať,“ skonštatoval.



Pripomenul, že nákup vakcín proti COVID-19 štátom je nateraz pozastavený, v lekárňach však sú a ľudia sa nimi môžu naďalej očkovať. Šéf NR SR by bol zároveň nerád, ak by sa na základe týchto vakcín prestalo na Slovensku očkovať proti bežným ochoreniam, ktoré sa tu už nevyskytovali. Raši nevidel ani pripomienky prezidenta Petra Pellegriniho k takzvaným covidovým amnestiám, ktoré vetoval. Preberú to podľa neho na klube Hlasu-SD.

Fico stojí za Kotlárom

Zákon o covidových amnestiách má „obrovskú logiku“, je spravodlivý, treba ho opätovne schváliť. Povedal to v nedeľu premiér Robert Fico (Smer-SD). Bude preto mobilizovať poslancov, aby prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý zákon vrátil do parlamentu. Prípadné technické pripomienky prezidenta je Fico ochotný akceptovať.



Fico zdôraznil, že v rokoch 2020 až 2023 boli ľudia neoprávnene izolovaní, „museli platiť stravné, krížom-krážom sa dávali pokuty, ktoré neboli oprávnené“. Dodal, že uplatniť si nárok na odškodnenie by malo byť možné len do augusta. Zákon je podľa neho vecou spravodlivosti. „Prezident má právo veta, ja ho rešpektujem, je to jeho ústavné právo,“ povedal Fico s tým, že aj hlava štátu musí rešpektovať, pokiaľ Národná rada SR jeho veto prelomí a zákon prijme opäť.



Dodal tiež, že je treba zmierniť napätie v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Kvantitatívna analýza by podľa neho mohla toto napätie zmierniť. Nútiť ľudí očkovať sa nebolo podľa neho správne. Fico tiež vyhlásil, že splnomocnenec vlády pre preverenie pandémie Peter Kotlár nebude odvolaný. „Nikdy to nedovolím, Kotlár robí dobrú, poctivú robotu,“ povedal s tým, že stojí za jeho prácou. Pripomenul, že Kotlár má do 30. júna predložiť kompletnú správu o svojej činnosti.

