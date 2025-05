Úrady spotrebiteľom odporúčajú, aby výrobok prestali používať.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) sťahuje z trhu penové puzzle pre deti. Konkrétne ide o produkt s názvom Detská hračka – penové puzzle Teddies 003100, ktoré sú pôvodom z Číny. Deťom pri používaní hrozí riziko poranenia.

„Hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky s motívom korytnačky, leva, ryby, morského koníka, tučniaka a koníka sa pri skúške ľahko oddelili časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti. Zároveň sa pri skúške ťahom silou 48 – 52 N v ťahu od hračky oddelili jednotlivé rožné časti, ktoré sú takisto malými časťami. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest,“ uviedla SOI.

Kontrolovaná osoba, ktorá výrobok predávala, sa zaviazala, že produkt stiahnu z trhu a informujú ľudí, ktorí si ho zakúpili. SOI spotrebiteľom odporúča, aby výrobok vo vlastnom záujme prestali používať.

Prečítaj si aj tieto články: