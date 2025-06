Zmeny sa dotknú aj nárokov na zľavy.

Od 1. júna 2025 dochádza v bratislavskej MHD k výrazným zmenám. Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa nový systém nákupu cestovných lístkov prostredníctvom bezkontaktnej platby kartou priamo vo vozidlách. Zároveň dochádza k úprave taríf a výške pokút za jazdu načierno.

Po novom si budú môcť cestujúci vybrať z viacerých druhov lístkov: 30-minútové, 60-minútové a 24-hodinové. Ceny lístkov zakúpených kartou budú nižšie ako ceny papierových. Napríklad 30-minútový lístok zaplatený kartou bude stáť 1,09 € (zľavnený 0,55 €), papierový lístok pre rovnaké zóny bude stáť 1,20 € (zľavnený 0,60 €). Zľavnené lístky bude možné zakúpiť aj cez označovač.

Od júna sa zvyšuje aj pokuta za cestovanie načierno. Nová výška pokuty bude 120 €, pričom pri uhradení do 10 kalendárnych dní bude výška pokuty znížená na 99 €.

Zmeny sa dotknú aj nárokov na zľavy. Nárok na zľavu pre dôchodcov vo veku od 60 do 63 rokov sa ruší. Tí, ktorí si zľavu priznali do 31. mája 2025, si ju budú môcť ponechať. Papierové lístky zakúpené do 31. mája 2025 budú platné do 31. augusta 2025.

