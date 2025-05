Niektorí platitelia dane z finančných transakcií získali viac času na splnenie svojich povinností.

Firmy, živnostníci a ostatní platitelia dane musia do konca mája podať oznámenie o dani z finančných transakcií a zaplatiť daň.

Avšak niektorí majú možnosť predĺžiť si túto lehotu až do 31. júla.

Finančná správa SR informovala, že väčšina platiteľov tejto novej dane má možnosť v prechodnom období odviesť daň za apríl, máj a jún 2025 neskôr, než je zvyčajné.

Citát: „Daň z finančných transakcií je novou daňou, a preto legislatíva umožňuje väčšine platiteľov tejto dane v prechodnom období odviesť daň daňovému úradu za prvé tri mesačné zdaňovacie obdobia, tzn. za mesiace apríl, máj a jún 2025, neskôr, než je obvyklá lehota splatnosti,“ povedal hovorca Finančnej správy Daniel Súkup a priblížil, že sa to týka bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí ešte neodviedli daň vybranú do konca mája.

Širší kontext: Ďalej sa to týka samoplatiteľov, ktorí uskutočňujú transakcie na zahraničných účtoch alebo na iných ako transakčných účtoch. Zákon rozoznáva aj samoplatiteľov, ktorým sú preúčtované náklady súvisiace s domácimi finančnými transakciami. Ak došlo k preúčtovaniu už v apríli, samoplatiteľ musí podať oznámenie a zaplatiť daň najneskôr do 2. júna 2025.

Ak banky alebo poskytovatelia platobných služieb vybrali daň už v apríli, musia ju odviesť do 2. júna. Ak sa tak stalo v máji, lehota je do konca júna. Platitelia, ktorí sa rozhodnú podať oznámenie za apríl, máj a jún do konca júla, musia predložiť samostatné oznámenia za každé obdobie, a taktiež platby uskutočniť samostatne.

Finančná správa tiež uviedla, že ak daňovník zruší transakčný účet od apríla do mája, musí odviesť daň za obdobia, kedy bol účet zriadený, do konca nasledujúceho mesiaca po zrušení účtu. Súčasne musí podať oznámenie. Podľa Finančnej správy už evidujú 350 oznámení o dani z finančných transakcií.

