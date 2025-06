Citát: „Doposiaľ bolo v meste počuť za poslednú hodinu a pol najmenej 40 výbuchov,“ oznámil Terechov o 4.40 h a upozornil, že drony sú stále nad mestom, a že hrozba pretrváva. Napísal, že Charkov zažíva najsilnejší útok od začiatku vojny s použitím rakiet, dronov a riadených bômb.

Širší kontext: Záchranári našli v sobotu v západoukrajinskom meste Luck, blízko hranice s Poľskom, druhú obeť piatkového útoku. Ukrajinská armáda označila tento útok v noci na piatok za jeden z najväčších od začiatku vojny, s použitím 407 dronov a 45 rakiet.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovane odmieta výzvy Ukrajiny a Západu na okamžité prímerie vo vojne, ktorá má tisíce obetí a milióny ľudí opustili svoje domovy.

For the past 4 hours, the city of Kharkiv has been under the largest attack of the war.



Russians are indiscriminately pouring guided bombs, missiles and drones onto residential areas all over the city.



At least 60 explosions, people are trapped under rubble in several locations pic.twitter.com/LRkyQPsDr5