Medvedev predstavil plán, podľa ktorého by Ukrajina stratila takmer celé územie.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev opäť vystúpil s agresívnymi vyjadreniami, ktoré sa tentoraz týkajú budúcnosti Ukrajiny.

V príspevku na sociálnych sieťach načrtol svoju víziu „nárazníkovej zóny“ a varoval, že sa môže stať realitou, ak Západ neprestane s vojenskou pomocou pre Kyjev.

K príspevku pripojil animovanú mapu, na ktorej Ukrajina prišla o väčšinu svojho územia.

Citát: „Ak bude vojenská pomoc banderovskému režimu pokračovať, nárazníková zóna by mohla vyzerať takto,“ napísal Medvedev.

Širší kontext: V jeho vízii by samostatná Ukrajina zostala len ako úzky pás na západe – pri hraniciach s Poľskom a čiastočne so Slovenskom. Východ Ukrajiny by sa stal súčasťou Ruska a zvyšok krajiny by sa podľa Medvedeva premenil na nárazníkovú zónu pod ruskou kontrolou.

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 25, 2025

