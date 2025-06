Fazuľa mala dátum výroby 10. apríla 2025 a minimálnu trvanlivosť do 10. apríla 2026.

Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) objavili prekročenie povoleného množstva kadmia vo farebnej maslovej fazuli z Číny počas kontroly potravín v Kauflande v Nových Zámkoch.

Fazuľa mala dátum výroby 10. apríla 2025 a minimálnu trvanlivosť do 10. apríla 2026. Zistené množstvo kadmia bolo 0,249 mg/kg, pričom limit je 0,04 mg/kg.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR oznámila, že surovina, ktorá nevyhovovala normám, bola dodaná čínskou spoločnosťou Kunming New Start Trading Co., LTD v množstve 37 000 kg do baliarne Marianna Konrádová Marianna v Ivanke pri Dunaji.

Veterinári upresnili, že 10. apríla 2025 bolo zabalených 6903 kg fazule, ktorá bola distribuovaná po Slovensku a mala DMT 10. apríla 2026.

Inšpektori nariadili stiahnutie výrobku z trhu a informovanie odberateľov. Baliareň Marianna Konrádová Marianna už stiahla z predaja 2388,50 kg fazule.