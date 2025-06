Na ceste v smere z Nitry na Šaľu auto narazilo do protismeru.

V obci Cabaj-Čápor, Riegler vrazilo auto do auta idúceho v protismere. Podľa informácií TV Markíza sa policajti snažili unikajúce auto značky Citroën zastaviť. To však následne prešlo do protismeru a havarovalo. V aute boli dvaja ľudia, ktorí nejavia známky života.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Cesta je uzavretá.

Správu budeme aktualizovať.