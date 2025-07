Výstrahy platia do 18:00 hodiny.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa pre viaceré okresy Slovenska, ktoré sa v najbližších hodinách môžu stretnúť s nepriaznivým počasím. Výstrahy platia do 18:00 a týkajú sa najmä silných búrok, prívalových dažďov, nárazového vetra a možného krupobitia.

Medzi najviac ohrozené regióny patria okresy na západnom Slovensku, ako napríklad Bratislava, Senec, Galanta, Dunajská Streda a ďalšie. Búrky môžu priniesť krátkodobý, ale intenzívny dážď.

SHMÚ odporúča obyvateľom v spomínaných oblastiach zvýšiť opatrnosť a sledovať aktuálne informácie na ich webe. Vodiči by mali počítať so zhoršenými podmienkami na cestách, predovšetkým so zníženou viditeľnosťou a nánosmi vody na vozovke.

Zdroj: SHMÚ.sk