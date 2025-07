Poplatok sa účtuje za každého pasažiera pri každom vylodení.

Grécko od pondelka 21. júla 2025 zaviedlo nový poplatok pre pasažierov výletných lodí, ktorí sa vylodia na gréckych ostrovoch. Opatrenie má zmierniť tlak masového turizmu na najvyťaženejšie destinácie a zároveň prispieť k údržbe infraštruktúry. Informoval o tom portál Euronews.

Poplatok za udržateľný turizmus sa líši v závislosti od sezóny a konkrétneho ostrova. Najvyššie sadzby sa týkajú ostrovov Mykonos a Santorini. Podľa gréckej vlády tam v roku 2024 zakotvilo 768 výletných lodí s približne 1,29 milióna turistov.

V hlavnej sezóne, ktorá trvá od 1. júna do 30. septembra, zaplatia turisti na ostrovoch Mykonos a Santorini poplatok vo výške 20 eur, v ostatných prístavoch 5 eur. V prechodnej sezóne, ktorá trvá od 1. apríla do 31. mája a októbra, zaplatia turisti 12 eur a v ostatných prístavoch 3 eurá. V zimnej sezóne, ktorá trvá od 1. novembra do 31. marca, zaplatia poplatok 4 eurá a v ostatných prístavoch 1 euro.

Poplatok sa účtuje za každého pasažiera pri každom vylodení. Cestovné agentúry alebo prevádzkovatelia výletných lodí budú poplatky odvádzať cez digitálnu platformu každý štvrťrok. Grécke prístavy môžu lodi zakázať zakotvenie alebo vylodenie cestujúcich, ak prevádzkovateľ neuhradí poplatok.

