Citácia: „Ak sa situácia vyostrí, môže prerásť do vojny, hoci zatiaľ je obmedzená na ozbrojené strety,“ vyhlásil Véčajačaj.

Širší kontext: Tieto najnovšie strety sú eskaláciou dlhotrvajúceho sporu o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. Hoci tento konflikt nie je nový a už v máji došlo k pohraničným potýčkam s obeťou na thajskej strane, intenzita súčasných bojov a rétorika thajského premiéra signalizujú výrazné zhoršenie. Predchádzajúce incidenty viedli k odvetným opatreniam, ako bolo obmedzenie cezhraničného styku zo strany Thajska a zastavenie dovozu surovín a potravín zo strany Kambodže.

Snaha Kambodže o zapojenie Bezpečnostnej rady OSN podčiarkuje medzinárodnú závažnosť situácie a naznačuje, že obe krajiny hľadajú diplomatické riešenie, hoci na bojovom poli pokračujú v eskalácii. Vojenská nerovnováha, kde Thajsko disponuje výraznou prevahou v technike a personáli, vrátane stíhačiek F-16, zatiaľ čo Kambodža nemá žiadne, môže byť faktorom pri ďalšom vývoji konfliktu.

A new war is approaching: Heavy fighting broke out on the border between Thailand and Cambodia, — CNN.



The Royal Cambodian Army shelled several Thai border towns with multiple rocket launchers.

In response, Thailand closed its border with Cambodia because of these attacks.… pic.twitter.com/HwJVxxfipp