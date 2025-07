Pred pár rokmi pomáhal umelú inteligenciu programovať, dnes proti nej súťaží.

Počítače už porazili ľudí v rôznych hrách, no v súťažnom programovaní majú stále navrch najlepšie ľudské mozgy. Len o vlások, poľský programátor Przemysław Dębiak, známy pod menom Psyho, tesne porazil algoritmus od OpenAI vo finále AtCoder World Tour 2025 v Tokiu. Sám však priznáva, že možno bol posledným človekom, ktorému sa to podarilo, informuje The Guardian.

„Pomáhal som vyvíjať AI a teraz s ňou súťažím. Je to zvláštny pocit,“ hovorí Psyho, ktorý pred piatimi rokmi pracoval v OpenAI. Svoj predzápasový tweet „Live by the sword, die by the sword“ bral doslovne. Súťaž, ktorá trvá desať hodín a preverí schopnosť riešiť extrémne zložité algoritmické problémy, mu však nakoniec priniesla víťazstvo – aspoň zatiaľ.

Podľa Psyha sú špičkoví ľudia stále lepší v uvažovaní, no AI má neporovnateľnú výhodu v rýchlosti. „Model je ako naklonovaný priemerný človek, ktorý skúša riešenia paralelne. A to niekedy stačí, aby porazil aj špičku,“ tvrdí. Dodáva však, že nástup AI je nevyhnutný a mnohé profesie to pocítia veľmi skoro.