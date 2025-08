WindRunner bude takmer dvakrát väčší ako Boeing 737.

Lietadlo, ktorého objem nákladového priestoru bude 12-krát väčší ako objem Boeingu 747. Takto má vyzerať nové gigalietadlo, ktoré vyvíja spoločnosť Radia. Tú v roku 2016 založil podnikateľ a letecký inžinier Mark Lundstrom, informuje BBC.

Ich plánom je prispôsobiť lietadlo tak, aby mohlo pristávať mimo pristávacích plôch, kdekoľvek v púšti. Práve tam plánuje generálny riaditeľ spoločnosti Radia rozšíriť gigantické veterné farmy a zväčšiť veľkosť samotných turbín. „Môžu zdvojnásobiť alebo strojnásobiť ekonomicky využiteľnú pôdu v USA pre veterné farmy," hovorí riaditeľ o svojom pláne.

Zatiaľ čo veterné turbíny inštalované na mori bežne používajú lopaty dlhé až 100 metrov, na pevnine sú bežné len lopaty s dĺžkou približne 70 metrov. Dôvodom je logistika – dopraviť takýto náklad cez úzke cesty, mosty a zákruty je extrémne náročné a drahé. To výrazne obmedzuje ekonomickú výhodnosť výstavby väčších turbín vo vnútrozemí.

Lundstrom je presvedčený, že ak by sa podarilo problém prepravy vyriešiť, dlhšie lopaty by umožnili veterným farmám na pevnine vyrábať viac energie za nižšie náklady. Ak sa im ich plán podarí, lietadlo WindRunner bude dlhé 108 metrov a bude mať rozpätie krídel 80 metrov. Prekoná tak najväčšie lietadlo, aké bolo kedy postavené, Antonov An-225. To bolo postavené v 80. rokoch minulého storočia v Sovietskom zväze a stálo na letisku Hostomel severozápadne od Kyjeva, kde ho začiatkom roka 2022 zničili ruské útoky.