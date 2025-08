Širší kontext: Ukrajinská spravodajská služba SBU informovala o ďalších útokoch, pričom jej drony zasiahli vojenské letisko Primorsko-Achtarsk v Krasnodarskom kraji, ktoré Rusko používa na vypúšťanie dronov dlhého doletu proti Ukrajine. Takisto zasiahnutá bola továreň v meste Penza, ktorá dodáva elektroniku pre ruský vojensko-priemyselný komplex.

Ruské ministerstvo obrany v reakcii tvrdí, že počas noci zostrelilo celkovo 338 ukrajinských dronov. Tento útok si vyžiadal najmenej tri ľudské obete a zranil dvoch ďalších ľudí.

Rusko tiež uskutočnilo útoky dronmi. Ukrajinské sily zostrelili 45 zo 53 ruských dronov. Miestny gubernátor Serhij Lysak z Dnepropetrovskej oblasti informoval o troch zranených a škodách na budovách, domoch a autách v dôsledku týchto útokov.

BREAKING:



As Russia has proved that it doesn’t want to negotiate a ceasefire, Ukraine has started striking its oil refineries again.



Last night, Ukrainian suicide drones struck 3 Russian oil refineries in Samara, Ryazan, and Penza. This video of a huge explosion is from Samara pic.twitter.com/Pnj6I9mtNP